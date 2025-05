DS N°8 Presidenziale: ecco l’esemplare unico per la presidenza della Repubblica francese per la commemorazione dell’8 maggio 1945

DS Automobiles e la Presidenza della Repubblica francese condividono un legame profondo e storico che si è consolidato nel tempo. Fin dalla nascita della Quinta Repubblica, infatti, i modelli iconici del marchio – dalla leggendaria DS alla raffinata SM, fino ad arrivare alle più recenti DS 5 e DS 7 – hanno accompagnato ben sette Presidenti della Repubblica nelle loro cerimonie ufficiali, rappresentando un simbolo di eleganza, innovazione e orgoglio nazionale. Questa collaborazione, che unisce stile, tecnologia e istituzioni, sottolinea il ruolo di DS come espressione dell’eccellenza automobilistica francese al servizio delle più alte cariche dello Stato.

La DS N°8 Presidenziale è un’espressione unica dell’artigianalità francese

Durante il suo insediamento nel 2017, Emmanuel Macron ha percorso gli Champs-Élysées a bordo di una DS 7 Crossback Presidenziale, un modello unico progettato per consentirgli di salutare il popolo francese. Vero e proprio strumento di lavoro, DS 7 Élysee è stata sviluppata in una versione estesa con propulsione ibrida plug-in E-Tense da 300 cavalli e trasmissione a quattro ruote motrici intelligente, entrando a far parte della flotta dell’Eliseo da novembre 2021.

Per la commemorazione dell’8 maggio 1945, DS Automobiles ha creato un nuovo veicolo per la presidenza della Repubblica francese, dal design unico, adattato per sfilare il più vicino possibile al popolo francese: la DS N°8 Presidenziale.

“L’8 è sotto i riflettori: La DS N°8 Presidenziale, presentata in occasione dell’80 ° anniversario della Vittoria dell’8 maggio 1945, prosegue la linea di modelli DS speciali acclamati dalla Presidenza della Repubblica per quasi 70 anni. Come la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024, che unisce passato e presente, con 750 km di autonomia elettrica, la DS N°8 Presidenziale viene svelata in anticipo al suo lancio, coniugando un’eccezionale artigianalità e spirito d’avanguardia, sempre con un senso di eccellenza”, ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

La DS N°8 Presidenziale è stata modificata in diversi modi dagli ingegneri e dai team creativi di DS Automobiles. Innanzitutto, presenta una tinta Blu Zaffiro (come la DS 7 Élysee), esclusiva della DS N°8 e perfetta per un modello che entra a far parte della flotta di auto presidenziali. Il tutto è completato dai pannelli laterali verniciati di nero. La griglia illuminata DS Luminascreen presenta i colori Blu, Bianco e Rosso della Repubblica Francese. Altri dettagli esterni includono gli speciali badge Blu-Bianco-Rosso che completano anche il frontale e il posteriore della vettura, oltre ai portabandiera alle estremità del paraurti anteriore.

Un design unico, frutto di competenza e tecnologia, che incarna l’Arte del Viaggio: la DS N°8 Presidenziale è stata creata con il contributo di numerosi artigiani e partner francesi. In occasione delle commemorazioni per l’anniversario dell’armistizio dell’8 maggio 1945, si è tenuta all’Eliseo una presentazione esclusiva della DS N°8 Presidenziale, un modello che incarna l’eleganza e il prestigio della tradizione automobilistica francese. Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, accompagnato dai suoi team e dagli artigiani che rappresentano il meglio del savoir-faire nazionale, ha avuto l’onore di illustrare personalmente al Presidente della Repubblica il lavoro meticoloso e appassionato che ha portato alla creazione di questa vettura straordinaria. Il momento ha celebrato non solo un simbolo della memoria storica, ma anche un’eccellenza tecnologica e stilistica frutto della maestria artigianale francese.