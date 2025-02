Xavier Peugeot è il nuovo CEO di DS Automobiles al posto di Olivier Francois

Xavier Peugeot, 60 anni, che ha conseguito un master in management e un master, rispettivamente presso l’Università Paris La Sorbonne e l’Università Paris Dauphine, è entrato a far parte del Gruppo PSA Peugeot Citroën nel 1994. Ha ricoperto vari incarichi in ambito vendite e marketing, tra cui Direttore della filiale Peugeot Netherlands tra il 2005 e il 2007 e Direttore Marketing e Comunicazione per il marchio Peugeot dal 2009 al 2011. Nel 2012, in qualità di Direttore Prodotto Peugeot, ha dato un contributo importante alla creazione di una gamma globale coerente per il Marchio.

A partire dal 3 febbraio 2025, Xavier Peugeot diventa Amministratore Delegato di DS Automobiles

Nel 2014, ha assunto la carica di Responsabile Prodotto Citroën, portando avanti il ​​rinnovamento di una gamma attraente progettata per rendere la mobilità accessibile a tutti. Nel 2019, è diventato Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali, per PSA e poi Stellantis. Dal 3 febbraio 2025, Xavier Peugeot è nominato CEO del marchio DS Automobiles, succedendo a Olivier François, che prosegue con altre missioni strategiche all’interno di Stellantis.

Xavier Peugeot risponde a Jean-Philippe Imparato, COO per l’Europa Allargata dell’azienda. « Vorrei congratularmi con Olivier per il lavoro svolto che, nei suoi quasi due anni alla guida di DS Automobiles, ha saputo capitalizzare la cultura francese, consolidando l’identità del Marchio e l’unicità del suo posizionamento sul mercato. Un altro punto forte è il lavoro approfondito svolto per migliorare la soddisfazione del cliente, che sta già iniziando a dare i suoi frutti e che ora deve essere perseguito con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza. Vorrei ringraziare Olivier e dare il benvenuto a Xavier nel suo nuovo ruolo mentre il Marchio inizia una nuova fase,” ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Direttore operativo Europa allargata

Ciò avviene mentre DS Automobiles che ha appena festeggiato il suo decimo anniversario e con il 2025 che si apre con il 70 ° anniversario dell’iconica DS del 1955, seguito dal lancio mondiale della sua nuova ammiraglia 100% elettrica, DS N°8. “DS Automobiles è un marchio giovane con solide fondamenta e un’eredità eccezionale basata su un modello iconico, la DS, che quest’anno celebra il suo 70 ° anniversario. Vorrei rendere omaggio all’impegno dei miei predecessori, in particolare Olivier, che ha svolto un ottimo lavoro per garantirne lo sviluppo. Sono orgoglioso di unirmi ai team che hanno dimostrato la loro motivazione e capacità di creare un universo unico nel mondo dell’industria automobilistica. Continueremo a scrivere questa storia per promuovere l’influenza, l’immagine di eccellenza e il know-how del nostro brand in tutto il mondo,” ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles