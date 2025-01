DS 7: ecco come potrebbe essere la nuova generazione del SUV francese

C’è molta attesa, fra i sostenitori del marchio francese, sulla prossima generazione della DS 7. Il SUV del costruttore francese, incluso nel parterre di marchi Premium di Stellantis accanto ad Alfa Romeo e Lancia, ha avuto da sempre una cerchia di pubblico di affezionati che guarda all’eleganza e al buon gusto francese. La nuova generazione, che cambierà nome per seguire la nuova caratterizzazione introdotta con la DS N°8 puntando sulla denominazione N°7, andrà a sostituire l’attuale DS 7 presentata nel 2017 e rivista nel 2022 con un interessante restyling e dovrebbe arrivare nel 2026 con la possibilità di apprezzarne qualche dettaglio già quest’anno.

L’importanza di un modello come la DS 7 è fondamentale per il costruttore francese. Ricordiamo, infatti, che si tratta del primo modello nato sotto l’egida del marchio DS Automobiles, lanciato a partire dal mese di giugno del 2014, dal momento che le precedenti DS3, DS4 e DS5 provenivano dalla precedente gestione del marchio affidata a Citroën. La DS 7 ha rappresentato, da sempre, un autentico bestseller per il costruttore francese.

La nuova generazione di DS 7, che sarà nota come DS N°7, si baserà sulla nuova piattaforma STLA Medium

Al centro della nuova generazione di DS 7, che appunto prenderà il nome di DS N°7, ci sarà la nuova piattaforma STLA Medium già vista come base delle nuove Peugeot 3008 e 5008 oltre che nel caso della nuova Opel Grandland; anche la prossima Citroën C5 Aircross utilizzerà la stessa base e dovrebbe condividere con la DS N°7 il periodo di presentazione al grande pubblico.

La ricostruzione de L’Automobile Magazine dovrebbe risultare molto vicina alla prossima DS N°7 – Immagine L’Automobile Magazine | Didier Ric

In tema di dimensioni, la futura DS N°7 non dovrebbe introdurre variazioni consistenti mantenendosi quindi sui circa 460 centimetri di lunghezza complessiva in modo da garantire alla nuova DS N°8 la collocazione di ammiraglia del marchio; anche in virtù di un apporto dimensionale che rende conto di ben 482 centimetri di lunghezza. Qui vi proponiamo la ricostruzione stilistica realizzata da L’Automobile Magazine che potrebbe essere molto vicina al risultato finale della prossima N°7. È lecito infatti attendersi che il SUV del costruttore francese beneficerà della nuova cifra stilistica introdotta sul frontale della DS N°8 con calandra e logo illuminati.

Anche all’interno dell’abitacolo, il nuovo approccio generale sarà ripreso pure sulla futura DS 7 a cominciare dal nuovo volante a quattro razze che dovrebbe rappresentare la nuova cifra stilistica degli interni di casa DS Automobiles. In tema di propulsori, la futura N°7 non sarà solo elettrica. Arriveranno in gamma anche unità mild hybrid e ibride plug-in, probabilmente il 1.2 a tre cilindri e il 1.6 a quattro cilindri per potenze comprese fra 136 e 200 cavalli per queste varianti endotermiche. La nuova DS 7 sarà prodotta presso lo stabilimento lucano di Melfi e non avrà più a disposizione l’unità a diesel in gamma.