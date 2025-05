Alfa Romeo Tonale: il suo erede sarà ispirato alla nuova Jeep Compass

Nuova Jeep Compass è stata svelata nei giorni scorsi ed è quasi pronta per la produzione che come sappiamo avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. A proposito di questo modello, che sta ricevendo numerosi apprezzamenti per il suo stile, sono in molti a credere che potrebbe fornirci i primi indizi su come sarà l’erede di Alfa Romeo Tonale che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare già nel corso del 2028. Parliamo di erede in quanto al momento non è ancora certo si possa trattare della nuova generazione ma forse sarà un’auto completamente diversa con un altro nome.

Dalla nuova Jeep Compass le prime indiscrezioni su come sarà l’erede di Alfa Romeo Tonale

Come l’attuale Alfa Romeo Tonale che deriva dalla vecchia Compass, anche la sua erede dovebbe avere molte cose in comune con la nuova generazione del SUV di Jeep. Innanzi tutto le dimensioni saranno molto simili e anche la piattaforma sarà la stessa. Si parla infatti anche per la nuova Tonale della STLA medium. Ovviamente quello che cambierà sarà il design che sarà più sportivo e aerodinamico per il futuro SUV del bisicone in pieno stile Alfa Romeo.

La nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe condividere con la nuova Jeep Compass buona parte delle sue tecnologie e anche la gamma di motori. Ricordiamo che il nuovo SUV di Jeep dispone di tre diverse opzioni di propulsione: la prima è un sistema ibrido leggero (mHEV) da 145 CV con motore 1.2 litri; segue una versione ibrida plug-in (PHEV) da 195 CV con propulsore 1.6 litri. Completano l’offerta due varianti completamente elettriche: una a trazione anteriore da 213 CV con autonomia fino a 500 km e una a trazione integrale da 375 CV capace di percorrere fino a 650 km con una sola ricarica.

Anche i prezzi della nuova Jeep Compass potrebbe fornirci qualche indizio su quelli del futuro SUV del biscione. I prezzi partono da circa 41.000 euro per la variante ibrida da 145 CV e arrivano a 46.500 euro per la versione elettrica da 213 CV. Per fare un confronto, l’attuale Alfa Romeo Tonale ha un listino che parte da 44.000 euro per il modello ibrido da 160 CV, mentre la versione plug-in hybrid supera i 53.000 euro. Queste indicazioni permettono di ipotizzare che i due SUV — il futuro modello Jeep e l’Alfa Romeo Tonale — si posizioneranno su fasce di mercato molto vicine per quanto riguarda motorizzazioni, configurazioni e fascia di prezzo.