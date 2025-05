Nuova Jeep Compass: il suo arrivo negli USA non è ancora confermato

Nuova Jeep Compass è stata finalmente svelata ufficialmente ieri dopo che lo scorso 1 maggio erano trapelate sul web le prime immagini ufficiali. Come sappiamo la vettura sarà prodotta per l’Europa presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. La sua produzione in serie inizierà nel corso dei prossimi mesi. Inizialmente questa vettura doveva essere prodotta per il Nord America presso lo stabilimento Stellantis di Brampton in Canada. Tuttavia i dazi di Donald Trump hanno scombinato i piani del gruppo automobilistico che al momento non conferma l’arrivo di questo modello negli Stati Uniti.

Ancora non confermato l’arrivo negli Stati Uniti della nuova Jeep Compass

La stampa americana ha contattato Jeep per avere notizie in merito all’arrivo della nuova Jeep Compass negli USA. L’azienda ha risposto che sta continuando a valutare la situazione. Si tratta di un riferimento non troppo sottile alla guerra commerciale del Presidente Trump e alla confusa situazione tariffaria, che rende estremamente difficile la pianificazione del prodotto. Alla domanda se la nuova Compass sarebbe arrivata in America in futuro, un portavoce ci ha risposto: “Annunceremo maggiori informazioni a tempo debito”. Ha aggiunto: “Considerata la rapidità e la dinamicità del mercato, continuiamo a valutare la nostra strategia di lancio del prodotto e condivideremo maggiori dettagli in futuro”.

La situazione dunque al momento è incerta. Questo anche in seguito al recente incontro tra Donald Trump e il Primo Ministro canadese Mark Carney che non sembra aver portato grandi risultati nei rapporti tra i due paesi che rimangono tesi. Ricordiamo che la nuova Jeep Compass vanta un look più robusto e moderno ed è cresciuta sotto quasi ogni aspetto. Ora si basa sulla nuova piattaforma Stellantis e offre una varietà di propulsori elettrificati, dal mild hybrid all’ibrido plug-in, fino alle versioni completamente elettriche.

Esternamente, la nuova Compass adotta un aspetto più scolpito. Prende spunto dal design della sorella minore, l’Avenger, commercializzata in Europa e della Wagoneer S più grande, sfoggiando parafanghi affilati, luci a LED nitide e prese d’aria anteriori ultrasottili. L’aspetto del SUV è esaltato dai passaruota squadrati e dall’abbondante rivestimento in plastica. Gli sbalzi anteriori e posteriori più corti conferiscono alla Compass un aspetto più agile e scattante, soprattutto rispetto al suo predecessore. Inoltre, la Compass beneficia di un coefficiente di resistenza aerodinamica migliorato, grazie a modifiche aerodinamiche come le alette attive della griglia.

All’interno, Jeep ha compiuto un notevole passo avanti sia nel design che nella tecnologia. L’abitacolo presenta un display da 10 pollici per il quadro strumenti, abbinato a un ampio schermo da 16 pollici per l’infotainment. Questi sono disposti ordinatamente sopra una fila di pulsanti e una manopola girevole. La console centrale e il cruscotto sono impreziositi da finiture in stile alluminio e c’è ampio spazio per riporre i vostri oggetti.

Una delle caratteristiche principali della nuova Jeep Compass è l’architettura STLA Medium, condivisa con altri prodotti Stellantis come la Peugeot 3008/5008, la Opel Grandland e la Citroën C5 Aircross. La nuova Jeep Compass è ora più lunga, più larga e con un passo più lungo. Misura 4.550 mm di lunghezza, 1.928 mm di larghezza e ha un passo più lungo di 160 mm a 2.795 mm.

La vera novità, però, è l’ampliamento della gamma motori. La Compass offrirà una varietà di propulsori elettrificati, tra cui modelli e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e completamente elettrici. Per i mercati extraeuropei, potrebbero ancora comparire propulsori a benzina non elettrificati, ma per ora l’attenzione è rivolta all’elettrico. Saranno disponibili sia varianti a trazione anteriore che integrale.

Al lancio in Europa, i clienti potranno scegliere tra un motore ibrido a 48 V da 145 CV, un ibrido plug-in da 195 CV o tre modelli completamente elettrici. Le opzioni elettriche spaziano da una versione a trazione anteriore da 213 CV fino a un potente motore elettrico posteriore da 375 CV nella versione a trazione integrale.