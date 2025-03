Nuova Alfa Romeo Tonale: ecco come cambierà il SUV con la futura generazione

Nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe essere uno dei modelli che faranno parte della gamma del Biscione entro il 2030. Questo se non vi saranno cambiamenti nelle strategie dello storico marchio milanese che sono sempre possibili nel lungo periodo. L’attuale generazione, che secondo alcuni è nata già vecchia, potrebbe andare in pensione prima del previsto per lasciare spazio ad una nuova generazione che potrebbe stupire sotto il profilo del design, delle motorizzazioni e delle prestazioni.

Ecco come potrebbe cambiare la nuova Alfa Romeo Tonale: motori, design, prestazioni e prezzi

La nuova Alfa Romeo Tonale, che qui vi mostriamo in un recente render del designer automobilistico e creatore digitale Alessandro Masera, potrebbe arrivare esattamente tra il 2028 e il 2029. Ovviamente cambierà molto rispetto al modello attuale a cominciare dalla piattaforma che dovrebbe essere la STLA Medium. Cambierà anche la gamma di motori che abbraccerà ancora di più l’elettrificazione con varie versioni completamente elettriche ma comunque dovrebbero resistere anche le termiche sebbene in minoranza.

Quanto allo stile che avrà la nuova Alfa Romeo Tonale, come si evince dai render che vi proponiamo in questo articolo il biscione cercherà di rendere il SUV maggiormente in sintonia con il resto della gamma rinnovata del Biscione a cominciare dalla Junior che rappresenta una sorta di manifesto del design delle future auto di Alfa Romeo e continuando con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che conosceremo a breve. Stavolta ci dovrebbe essere anche la versione Quadrifoglio mancata nell’attuale generazione che però sarà quasi certamente elettrica al 100 per cento.

Tra gli elementi di design che ritroveremo la targa centrale, i fari sottili, lo scudetto chiuso, il nuovo logo del Biscione, il tetto spiovente e la firma luminosa a V al posteriore. Ancora non è chiaro in quale stabilimento verrà prodotto il nuovo modello, dato che a Pomigliano è previsto l’arrivo di nuovi modelli su piattaforma STLA Small, ma sembra abbastanza sicuro che l’Italia continuerà ad essere la sua patria. Maggiori formazioni potrebbero arrivare già entro fine anno.