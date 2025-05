Ram chiude aprile con una forte crescita delle vendite in Brasile

Ram, l’unico marchio di pick-up premium ed esclusivo in Brasile, continua a essere il preferito dai brasiliani. Il marchio di Stellantis, guidato dalla forza, capacità, lusso e tecnologia dei suoi pick-up, ha chiuso il mese di aprile con una crescita delle vendite del 9,5% rispetto a marzo di quest’anno.

Rampage si conferma tra i 5 pickup più venduti in Brasile e trascina le vendite di Ram

Rampage, un successo di critica e di pubblico, è uno dei modelli che ha registrato i risultati migliori in Brasile ad aprile. Con una crescita delle vendite del 9,4% nel quarto mese del 2025 rispetto a marzo, il modello si è confermato tra i cinque veicoli più venduti nel segmento dei pick-up compatti e medi, avvicinandosi alla soglia delle 40 mila unità vendute dal lancio. Rispetto ad aprile 2024, Ram Rampage ha registrato una performance di vendita superiore del 13,2%.

Tra i pick-up pesanti, il modello 3500 ha dominato le vendite nel mese che ha concluso il primo trimestre di quest’anno. Il pick-up diesel più potente del Brasile, equipaggiato con motore Cummins Turbodiesel da 6,7 ​​litri, con 377 CV di potenza e 1150 Nm (117,3 kgfm) di coppia, si è classificato al primo posto e ha registrato una crescita del 46,9% nel volume di unità vendute rispetto a marzo, raggiungendo ad aprile il 33,2% di quota di mercato nel segmento.

Nei primi quattro mesi dell’anno, il marchio continua a guidare il segmento dei grandi pick-up con i modelli 3500, 2500 e il nuovo 1500. Nella somma delle vendite dei tre, Ram supera il 68% di quota di mercato nel periodo di quattro mesi. Inoltre, nel mese di aprile si è registrato un aumento del 10,2% delle unità vendute nel segmento rispetto a marzo.

Lo stand di Ram all’Agrishow, la principale e più grande fiera agricola dell’America Latina, è stato tra i più gettonati dell’evento. Nel corso di cinque giorni, clienti e appassionati hanno potuto conoscere da vicino l’intera gamma Ram in uno spazio di 554 m² ispirato ai concept store Ram, le Ram House. Oltre all’esposizione dei pickup, c’era uno spazio esclusivo per i membri della Ram Society e un altro per il Ram Store, dove venivano offerti prodotti esclusivi del marchio. L’evento è stato seguito dall’intera squadra di influencer del brand, che hanno diffuso notizie su prodotti ed esperienze in tempo reale attraverso i social network di Ram.

Nello stand, il pezzo forte è stato il nuovo 1500 nella configurazione Laramie Night Edition, con il suo motore 3.0 biturbo da 426 CV, centro multimediale da 14,5″ e cerchi da 22″, i più grandi tra tutti i pick-up del Paese; per la 3500 Limited Longhorn, con finiture interne in legno e pelle abbinate a varie tecnologie che aiutano a trainare carichi di peso superiore a 9 tonnellate; e per la Rampage, presente con tutte le sue versioni, compresa la Big Horn, porta d’accesso all’universo Unparalleled Power e che presentava diversi accessori Mopar, come il Rambar cromato, le pedane laterali, il tappetino con bordo rialzato, il battitacco a LED, il terminale di scarico cromato, il gancio traino e il divisorio del cassone, oltre alle modanature laterali con dettagli cromati.

Durante la 30ª edizione della fiera, che ha registrato un’affluenza record di 197 mila visitatori e con l’intento di fare affari con 14,6 miliardi di R$, sono stati effettuati più di 400 test drive con pick-up Ram su una pista allestita con diversi ostacoli, con una pendenza di 40° e pendenze laterali che mettono a dura prova tutte le capacità e le tecnologie dei pick-up off-road. Tali azioni hanno generato un forte volume di vendite durante l’Agrishow, in linea con i risultati commerciali di Ram nel 2025.