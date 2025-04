Stellantis grande protagonista con Fiat, Jeep e Ram ad Agrishow 2025

Stellantis rafforza il suo impegno nei confronti dell’agroalimentare brasiliano partecipando ad Agrishow 2025 – Fiera internazionale della tecnologia agricola in azione, che si terrà dal 28 aprile al 2 maggio a Ribeirão Preto, San Paolo. Considerata una delle più grandi fiere agroalimentari dell’America Latina, l’evento riunisce innovazioni rivolte a tutti i tipi di produttori rurali e colture in Brasile e avrà uno spazio completo per i marchi Fiat, Jeep e Ram. I visitatori avranno l’opportunità di provare i modelli dei tre marchi in un unico evento, nonché di visitare store esclusivi.

Ad Agrishow i visitatori potranno effettuare un test drive esclusivo con i modelli dei tre marchi di Stellantis

Leader assoluto nelle vendite di pick-up nel Paese, Fiat sarà l’Official Pickup Truck di Agrishow, con 21 veicoli esposti e 8 modelli disponibili per i test drive, offrendo al pubblico la possibilità di toccare con mano le prestazioni e la robustezza dei prodotti del marchio. Tra i modelli di spicco, lo Strada, leader dell’intero mercato nazionale, accompagnato dal Toro e dal Titano, che completano la famiglia dei pick-up del marchio.

Saranno presenti anche la Fastback Hybrid e i modelli sportivi Abarth Pulse e Fastback, rafforzando la vocazione di Fiat nel coniugare innovazione, prestazioni e connettività. Il portfolio comprende anche veicoli utilitari della gamma Fiat Professional, come Scudo, Fiorino e Ducato. Il brand avrà anche lo store ufficiale Fiat Wear, con prodotti e accessori pensati per lo stile di vita country.

Celebrando 10 anni di produzione nazionale, Jeep sarà il SUV ufficiale di Agrishow 2025 e sarà presente con 8 modelli esposti e 6 veicoli disponibili per i test drive, rafforzando il suo legame con il pubblico dell’agroalimentare e il suo impegno per la libertà, l’autenticità e l’avventura. Il marchio porterà alla fiera i suoi modelli di punta Compass Blackhawk e Commander Blackhawk, oltre alle versioni Overland 2.2 Diesel 4×4 del SUV a sette posti Renegade Willys e alle icone dell’avventura Wrangler Rubicon e Gladiator Rubicon.

L’intera gamma del marchio di Stellantis è dotata di una garanzia di 5 anni e di tecnologie all’avanguardia in termini di connettività e sicurezza. Un altro fiore all’occhiello è la sofisticata Grand Cherokee 4xe, un modello ibrido plug-in che unisce potenza ed efficienza. Jeep offrirà al pubblico anche lo store ufficiale Jeep Gear, con articoli esclusivi del marchio.

Unico marchio premium esclusivo di pick-up sul mercato, Ram sarà presente ad Agrishow 2025 con 9 veicoli esposti e 6 modelli disponibili per i test drive, ribadendo la sua posizione di riferimento in termini di potenza, sofisticatezza e connettività nel mondo agricolo. Tra i pezzi forti c’è la linea completa Rampage, con le versioni R/T, Laramie Diesel, Laramie NE, Big Horn e Rebel Diesel, oltre ai rinomati modelli RAM 1500, 2500 e 3500, tutti in diverse versioni.

I visitatori potranno inoltre conoscere più da vicino i servizi e le tecnologie offerti dal marchio di Stellantis, come Ram Connect, una piattaforma di connettività intelligente. Ram avrà anche il Ram Store ufficiale, con una selezione di prodotti e accessori pensati per lo stile di vita degli appassionati del marchio. Giunta alla sua 30a edizione, Agrishow riunirà soluzioni per tutti i tipi di colture, evidenziando le principali tendenze e i progressi tecnologici del settore.