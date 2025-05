Fiat ‘C3 Aircross’: il SUV a 7 posti sta per arrivare

Fiat C3 Aircross è il simpatico soprannome che abbiamo dato alla prossima novità di Fiat attesa per questa estate. Si tratta di quel modello che inizialmente era stato soprannominato nuova Multipla e poi in seguito prima Giga Panda e infine Fiat Pandissima. Al momento non è ancora chiaro come si chiamerà esattamente questa vettura. Questa secondo alcuni potrebbe chiamarsi proprio Pandissima, secondo altri invece potrebbe avere un nome differente ma sempre facente riferimento a quella che è la storia e la tradizione di Fiat andando quindi a pescare tra i nomi “storici” del brand attualmente in disuso.

Ecco cosa sappiamo fino ad oggi a proposito del futuro Fiat C3 Aircross che vedremo nel corso della prossima estate

Noi però per il momento in attesa di sapere come si chiamerà questo crossover lo vogliamo definire Fiat C3 Aircross. Questo in quanto tra i due modelli, al pari di quanto avviene tra Fiat Grande Panda e Citroen C3, ci saranno moltissime somiglianze. Dalla stessa piattaforma smart car, alle dimensioni intorno ai 4,4 metri, alle forme squadrate fino alla presenza di una gamma di motori molto molto simile. Infine i due SUV si assomiglieranno anche per la presenza di una doppia versione a 5 e 7 posti.

Proprio quest’ulima versione è quella a destare le maggiori curiosità dato che è da tempo che Fiat non ha in gamma una vettura di questo tipo. Ovviamente Fiat C3 Aircross avrà molti elementi di design in comune con Fiat Grande Panda in particolare all’anteriore e al posteriore e saranno proprio questi a differenziare il modello dalla gemella francese. Gli interni saranno in stile Fiat Grande Panda ma ancora più capienti e spaziosi con circa 40 cm in più di lunghezza.

Fiat C3 Aircross, che qui vi mostriamo in alcuni recenti render, sarà dunque una versione più in grande della Fiat Grande Panda che a sua volta è una versione più in grande della futura Pandina. Insomma ormai nel mondo dei motori le cose vanno così… A seguire ci sarà anche una versione coupè che forse si chiamerà semplicemente nuova Fiat Fastback e che sarà parente stretta della sudamericana Citroen Basalt. Della futura C3 Aircross di Fiat a breve conosceremo il nome ufficiale.

Forse ancor prima dovrebbero trapelare le prime immagini senza veli, forse già entro fine maggio o al massimo a giugno. Il debutto infatti avverà salvo sorprese a luglio. I prezzi saranno in linea con quelli di Grande Panda con la versione entry level che dovrebbe partire da poco più di 20 mila euro e quella elettrica da poco più di 26 mila euro. In Europa non ci sarà la versione a benzina che invece troveremo in Nord Africa e America Latina dove il modello molto probabilmente si chiamerà Nuova Fiat Pulse.