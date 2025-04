Fiat Pandissima: ecco quando avverranno le prime consegne

La prossima estate Fiat presenterà la nuova Fiat Pandissima. Si vocifera che il giorno giusto per il debutto possa essere il 4 luglio o l’11 luglio. Ovviamente non escludiamo che tra fine maggio e fine giugno possano trapelare le prime immagini senza veli come già accaduto in passato per altri recenti modelli di Fiat come Topolino, 600 e Grande Panda. Questo modello come confermato dallo stesso numero uno della casa torinese, il CEO Olivier Francois sarà messo in vendita entro la fine del 2025 con l’apertura degli ordini.

Debutto a luglio, ordini entro fine anno e prime consegne entro la metà del 2026 per la nuova Fiat Pandissima

In tanti si stanno domandando quando avverranno le prime consegne della nuova Fiat Pandissima. Diciamo subito che Fiat per il momento non ha dato indizi su questo ma diciamo che con l’apertura degli ordini entro fine anno pare possibile che le prime consegne del nuovo crossover di segmento C possano avvenire entro la metà del prossimo anno. Sicuramente sarà la stessa casa italiana a confermare più avanti le date esatte.

Ricordiamo che la nuova Fiat Pandissima sarà un crossover di segmento C lungo 4,4 metri che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda dopo la Grande Panda che in futuro comprenderà anche la Panda Fastback, un pickup, un camper e la nuova Fiat Pandina.

Lo stabilimento di produzione scelto per la nuova Fiat Pandissima dovrebbe essere quello di Kenitra in Marocco. Si attendono però ancora conferme ufficiali dal gruppo Stellantis. La vettura arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti con motore ibrido e elettrico. In futuro è prevista una versione elettrica low cost mentre il benzina dovrebbe essere presente solo in alcuni selezionati mercati tipo ad esempio il Nord Africa. Infine per quanto riguarda lo stile qui vi mostriamo alcuni recenti e famosi render che sulla base dei teaser ufficiali di Fiat immaginano così il look di questo modello che sarà un SUV dalle forme squadrate e dagli ampi spazi interni.