Fiat lancia l’edizione limitata Doblò Maxi 5 Black Edition in Giappone

Stellantis Japan ha lanciato l’edizione limitata “FIAT Doblò Maxi 5 Black Edition” del monovolume Fiat Doblò presso i concessionari autorizzati Fiat in tutto il Giappone a partire da lunedì 7 luglio, in un numero limitato di 80 unità. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 3.960.000 yen (tasse incluse).

Stellantis ha svelato in Giappone FIAT Doblò MAXI 5 Black Edition

Basato sul “FIAT Doblò MAXI”, il Doblò MAXI 5 Black Edition è un modello speciale che è stato aggiornato passando dalle tre file di sedili del modello standard a due file di cinque posti. Offre un ampio vano bagagli fino a 2.693 litri, raggiungendo una capacità di carico di gran lunga superiore a quella del modello standard a cinque posti (massimo 2.126 litri).

Dal lancio della nuova serie lo scorso anno, abbiamo ricevuto numerose richieste per un allestimento “corpo lungo + 5 posti”. Il Doblò MAXI 5 è il primo allestimento della nuova serie creato per rispondere a queste esigenze, ed è l’unico in questo segmento. Inoltre, il suo prezzo è inferiore di 200.000 yen rispetto al modello standard Doblò MAXI, il che lo rende un modello con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La tinta carrozzeria è il metallizzato “Nero Cinema”, solitamente un optional a pagamento (60.500 yen), di serie. Inoltre, come allestimento speciale, la parte in plastica del paraurti anteriore è dello stesso colore della carrozzeria e la piastra paramotore grigia funge da accento, facendo risaltare ancora di più il sofisticato frontale. Oltre all’elevata capacità di carico e alla comoda configurazione a 5 posti, il design curato in ogni dettaglio lo rende un’auto speciale che coniuga eccellente praticità e design.

Il “Kit portaoggetti e letto” sarà in vendita dal 1° luglio come accessorio originale adatto al Doblò MAXI 5. Questo articolo degno di nota è dotato di una funzione di contenimento che consente di sfruttare in modo efficace lo spazio dei bagagli e di una funzione letto che consente di dormire durante la notte in auto. Per celebrare l’uscita del “FIAT Doblò Maxi 5 Black Edition“, si terrà una fiera di presentazione presso le concessionarie autorizzate Fiat in tutto il Paese per tre giorni, da sabato 19 a lunedì 21 luglio.