Fiat Giga Panda vuole fare concorrenza a Dacia Duster con un prezzo interessante

Fiat Giga Panda sarà la prossima novità di casa Fiat dopo la Grande Panda che finalmente è protagonista sul mercato dopo il debutto ufficiale dello scorso 11 luglio. Il nome ovviamente non sarà questo come confermato dal CEO di Fiat Olivier Francois che ha confermato che questa auto non si chiamerà nemmeno nuova Fiat Multipla ma avrà il nome di un animale diverso dal Panda e dalle dimensioni maggiori. Si dice che questa vettura possa essere chiamata Orso o Grizzly ma ovviamente al momento sono solo voci.

Prezzo conveniente e ampio spazio a bordo saranno le armi di Fiat Giga Panda per sfidare Dacia Duster

Di sicuro sappiamo che la nuova Fiat Giga Panda sarà prodotta su piattaforma Smart car di Stellantis, la stessa di Grande Panda, C3, C3 Aircross e Opel Frontera e il luogo di produzione scelto sarà lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Questa vettura dalle forme squadrate che qui vi mostriamo in un celebre render di Avarvarii sarà lunga circa 4,4 metri. Per il momento non vi sono immagini ufficiali di questo veicolo ma solo un teaser della stessa Fiat mostrato lo scorso anno che anticipava il modello sotto forma di concept e dunque con elementi di design che non ritroveremo nella versione di produzione o che comunque verranno attenuati.

Con Fiat Giga Panda la casa torinese pensa di avere le carte in regola per sfidare ad armi pari vetture del calibro di Dacia Duster grazie a caratteristiche davvero interessanti. In particolare ci riferiamo all’ampio spazio a bordo per passeggeri e bagagli. Si vocifera della presenza anche di una versione a 7 posti. Inoltre questa auto che sarà essenziale e funzionale come la Fiat Grande Panda offrirà un prezzo interessante sia per quello che riguarda la versione termica che per l’elettrica al 100 per cento. I prezzi ovviamente saranno un po’ più alti rispetto a quelli della Grande Panda trattandosi di un segmento più elevato ma comunque in linea con quelli della concorrenza.