Pandina Hybrid e la 600 Hybrid: offerta imperdibile con “Estate Italiana Fiat”

Quest’estate, FIAT celebra lo spirito italiano di leggerezza, libertà e avventura con “Estate italian Fiat FIAT”, una campagna che rende l’acquisto di nuove auto accessibile a tutti. La Pandina Hybrid e la 600 Hybrid sono i protagonisti dell’iniziativa, disponibili per l’acquisto immediato con un vantaggioso finanziamento attraverso Stellantis Financial Services Italia. La Pandina Hybrid è proposta a partire da 10.650€, mentre la 600 Hybrid da 20.350€. Un’opportunità perfetta per chi desidera godersi la guida di un nuovo modello FIAT fin da subito, iniziando a pagare solo da ottobre.

FIAT invita tutti a correre in concessionaria per approfittare dell’offerta imperdibile dedicata a Panda Hybrid e 600 Hybrid

FIAT introduce anche un nuovo programma di fidelizzazione dedicato ai propri clienti: chi decide di sostituire la propria auto, indipendentemente da modello o anzianità, potrà usufruire di vantaggi esclusivi fino a 1.000 euro. Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e le possibilità di abbinarla alle altre promozioni in corso, è possibile rivolgersi alla rete ufficiale di concessionari FIAT. A supporto dell’iniziativa, è stato lanciato un nuovo spot televisivo che, attraverso immagini solari e atmosfere vacanziere, trasmette il piacere di mettersi in viaggio con FIAT. Un’estate da vivere senza pensieri, anche grazie alla possibilità di iniziare a pagare la propria auto solo in autunno. La campagna conferma ancora una volta la vicinanza del brand al pubblico italiano, proponendo soluzioni accessibili e concrete, che coniugano estetica, innovazione e convenienza.

La FIAT Pandina Hybrid rappresenta la versione più avanzata della Panda, grazie a un ricco equipaggiamento tecnologico orientato alla sicurezza e alla connettività. Spinta dal motore 1.0 Hybrid da 70 CV, offre di serie sistemi ADAS evoluti come la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di superamento corsia, il rilevatore di stanchezza e il riconoscimento dei limiti di velocità. Alla praticità contribuiscono i sensori di parcheggio posteriori, il Cruise Control di nuova generazione e gli abbaglianti automatici. L’abitacolo è stato aggiornato con un cruscotto digitale da 7” personalizzabile, un volante ridisegnato e un sistema infotainment touchscreen da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il design interno si distingue per i sedili con logo Pandina, cuciture gialle e materiali sostenibili Seaqual. All’esterno, la personalità vivace della vettura si esprime in dettagli come il musetto di panda sui cerchi e nuove tinte vivaci, incluso l’esclusivo Verde Pandina, in linea con la filosofia “no more grey” di FIAT.

La FIAT 600 Hybrid unisce eleganza, efficienza e comfort in un’auto compatta ma sorprendentemente spaziosa. È spinta da un motore 1.2 turbo ibrido da 110 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione che garantisce una guida fluida e piacevole. La tecnologia ibrida consente di viaggiare in modalità elettrica non solo in città a basse velocità, ma anche in altre situazioni, come in discesa o quando si rilascia l’acceleratore, contribuendo a ridurre consumi, emissioni e rumore. Con un consumo medio di soli 4,8 l/100 km, dimostra che sostenibilità e piacere di guida possono convivere. Lunga 4,17 metri, la 600 Hybrid offre cinque posti comodi, cinque porte, numerosi vani portaoggetti (per un totale di 15 litri) e un ampio bagagliaio da 385 litri. Il benessere a bordo è garantito dalla cromoterapia e dal sedile massaggiante, per trasformare ogni viaggio in un’esperienza rilassante e confortevole.