Stellantis consegna una flotta di Fiat Ducato a 99RENT

Lo stabilimento di veicoli commerciali Stellantis di Gliwice ha prodotto una flotta di veicoli commerciali ordinati dal marchio 99RENT, una delle aziende leader nel settore del noleggio auto in Polonia. La flotta 99RENT sarà completata da 148 Fiat Ducato, un modello che rappresenta il supporto ideale per qualsiasi attività. Grazie al design innovativo, al concept efficiente e all’eccellente versatilità, questo veicolo per le consegne di produzione polacca è sempre pronto ad affrontare le sfide e a supportare i suoi utenti. Ducato offre un elevato comfort di guida, precisione di sterzata e caratteristiche di guida affidabili in ogni situazione su strada, anche con carichi pesanti.

Una flotta di 148 Fiat Ducato provenienti dallo stabilimento Stellantis di Gliwice arricchirà l’offerta di noleggio di 99RENT

Fiar Ducato, il più grande dei furgoni Fiat Professional, è equipaggiato con il nuovo motore a combustione interna Multijet 4.0, rinomato per la sua affidabilità. Questo propulsore eroga 450 Nm di coppia, il migliore della sua categoria per i furgoni di grandi dimensioni a trazione anteriore, ed è dotato di un avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito che ne migliora ulteriormente l’affidabilità, le prestazioni e le emissioni ridotte.

“Apprezziamo la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi, ed è per questo che ogni auto che entra in produzione nel nostro stabilimento di Gliwice viene realizzata con la massima cura per la qualità e i dettagli di lavorazione. Nel caso della flotta di 99RENT, abbiamo un motivo di ulteriore soddisfazione derivante dall’esecuzione dell’ordine, ovvero la produzione per un’azienda polacca”, ha dichiarato Grzegorz Buchal, CEO di Stellantis Gliwice.

Lo stabilimento Stellantis di Gliwice fa parte della business unit Stellantis Pro One, specializzata nei veicoli commerciali, che detiene una solida posizione di leadership nel mercato EU30, con una quota di mercato superiore al 30%. Lo stabilimento produce i modelli Fiat Professional Ducato, Opel Movano, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Vauxhall Movano.