Fiat Grande Panda pronta a fare il suo debutto pubblico in un altro paese

La nuova Fiat Grande Panda sarà la protagonista del Raduno degli Appassionati di Motori e Cultura Italiana – Forza Italia, che si terrà domenica prossima, 11 maggio, presso il Palazzo Rozalin, vicino a Varsavia. Si tratterà della prima presentazione della Grande Panda a un vasto pubblico in Polonia. Oltre 400 equipaggi hanno confermato la loro partecipazione al rally e gli organizzatori attendono migliaia di spettatori, che potranno assistere a numerose attrazioni: dalla mostra di marchi di auto d’epoca italiane, al raduno turistico, fino al concorso di eleganza.

Fiat Grande Panda è già stata apprezzata dagli automobilisti polacchi vincendo due premi

La nuova incarnazione della Panda sarà presentata insieme, tra gli altri, alla prima generazione di questo modello Fiat. L’ospite della mostra Fiat sarà il concessionario Euro-Car di Tricity. La Panda degli anni ’80 rinasce con Fiat Grande Panda, che si distingue per il suo carattere fashion, con tratti iconici e la firma italiana disegnata dal Centro Stile di Torino. Per la prima volta, la parola italiana “Grande” non significa grande: questa nuova Fiat ha dimensioni compatte, che permettono di trasportare 5 passeggeri. Questa vettura familiare incarna pienamente i valori della sua antenata, con forza sottolineata da una forma solida ed espressiva.

L’aspetto della nuova Fiat Grande Panda si arricchisce di numerosi elementi che richiamano le radici del marchio FIAT. Degna di nota è la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere e la scritta “FIAT” sul posteriore. Inoltre, un effetto sorprendente è creato dalla stampa lenticolare sul montante C, che passa dal moderno logo FIAT a 4 linee caratteristiche.

Un elemento di design unico e distintivo della Fiat Grande Panda sono i fari anteriori a LED PXL: una serie di elementi pixelati che si estendono dal centro della griglia superiore fino ai fari, richiamando l’iconico videogioco degli anni ’80 e richiamando le finestre quadrate della facciata del Lingotto.

Sebbene la Grande Panda faccia il suo debutto solo in Polonia, ha già vinto due premi locali. Il primo successo del nuovo modello è stata la vittoria al concorso Moto Awards, organizzato dai portali Auto Świat e Onet, nella categoria delle city car. Un altro riconoscimento è il titolo Auto Lider nella categoria auto piccole e cittadine, assegnato dai lettori della rivista Motor e del servizio online magazynauto.pl.

La nuova Fiat Grande Panda in Polonia può ora essere ordinata in versione elettrica in due livelli di allestimento: la versione top Grande Panda “La Prima” e (Grande Panda) RED , con prezzi a partire da 110.000 PLN, mentre la versione ibrida è disponibile in tre livelli di allestimento: Pop, Icon e La Prima, con prezzi a partire da 79.900 PLN.