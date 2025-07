Nuova Fiat Giga Panda: tutto quello che sappiamo a luglio 2025 su prezzi, design, motori e data di debutto

Nuova Fiat Giga Panda, che inizialmente era conosciuta come nuova Fiat Multipla e negli ultimi tempi anche come Pandissima o Pandona, dovrebbe essere il prossimo modello ad essere svelato tra quelli in arrivo nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo arrivo era previsto inizialmente per questa estate. Così almeno aveva detto ad inizio anno il numero uno di Fiat l’amministratore delegato Olivier Francois. Le cose però devono essere cambiate in quanto sembra difficile a questo punto che possa esserci una presentazione nel corso di questo mese. Probabilmente il debutto è slittato al prossimo autunno in attesa di conoscere quelle che saranno le prime decisioni del nuovo numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa.

Design, prezzi, data di debutto e motori: ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Giga Panda o Pandona

Per quanto riguarda invece il design, la nuova Fiat Giga Panda sarà la seconda vettura della nuova famiglia Panda che ha debuttato con la Fiat Grande Panda. Di conseguenza avrà molti elementi di design in comune con questo modello sia all’esterno che all’interno. Cambieranno le dimensioni visto che Grande Panda misura 3,99 metri mentre questo SUV dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 metri. Inoltre sarà proposta sul mercato in versione a5 e 7 posti. Per quanto riguarda la gamma dei motori potrebbe essere la stessa della recente Citroen C3 Aircross con cui avranno molte cose in comune.

Capitolo motori. Anche per la nuova Fiat Giga Panda ci saranno motori elettrici e motori ibridi. In alcuni mercati dovrebbe essere previsto anche il benzina ma non in Italia. Come dicevamo poc’anzi i motori saranno più o meno gli stessi della C3 Aircross con cui condividerà anche la stessa piattaforma Smart car di Stellantis. Ad ogni modo di tratterà di una gamma motori pensata per soddisfare diverse esigenze, dalla mobilità tradizionale a quella più sostenibile.

Alla base dell’offerta troveremo il collaudato motore benzina 1.2 PureTech da 100 cavalli, un tre cilindri turbo abbinato a un cambio manuale a sei marce. È una soluzione semplice e accessibile, conforme alla normativa Euro 7, adatta a chi cerca un’auto compatta ma versatile. Questa però come detto poc’anzi solo per alcuni mercati. Ricordiamo infatti che anche questa vettura come Grande Panda sarà un’auto globale venduta in tutto il mondo.

Per chi desidera una maggiore efficienza senza rinunciare al motore termico, ci dovrebbe essere spazio per la versione mild hybrid da 136 cavalli. Questo sistema combina il motore 1.2 PureTech con un piccolo motore elettrico da 29 cavalli e una batteria a 48 volt. Il tutto è gestito da un cambio automatico e-DCT a doppia frizione, che consente anche brevi tratti di guida in modalità elettrica, soprattutto in città.

Infine, debutterà anche la versione completamente elettrica. Questa dovrebbe essere equipaggiata con un motore da 113 cavalli alimentato da una batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia di circa 300 km nel ciclo WLTP. Supporta la ricarica rapida fino a 100 kW, permettendo di passare dal 20% all’80% della carica in poco più di 25 minuti. In futuro sarà prevista anche una versione con batteria più grande, in grado di superare i 400 km di autonomia.

Infine per quanto riguarda i prezzi, La nuova Fiat Giga Panda potrebbe partire da circa 19 – 20 mila euro per la entry level e arrivare a circa 30 – 32 mila per la versione top di gamma. Ovviamente al momento sono solo voci si attendono conferme ufficiali che avverranno però solo con l’apertura degli ordini per i quali probabilmente si dovrà aspettare fine anno o forse gli inizi del 2026.