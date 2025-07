Maserati al Goodwood Festival of Speed 2025: anteprima mondiale e adrenalina sull’Hillclimb

Il tempo va di fretta, così si avvicina a passo spedito una nuova edizione del Goodwood Festival of Speed. Il mitico evento, che andrà in scena dal 10 al 13 luglio, avrà nel 2025 in Maserati una grande protagonista, come già riferito in un precedente articolo. La casa automobilistica modenese ha deciso quest’anno di puntare in modo importante sul rendez-vous inglese, uno dei più attesi su scala mondiale.

Nella tenuta di Lord March, il marchio del “tridente” presenterà, in anteprima assoluta, una nuova e autentica espressione di energia e performance secondo il suo tipico Maserati way: dovrebbe essere la MC20 restyling. In attesa di scoprire la nuova proposta a quattro ruote, che sugella un percorso di innovazione, possiamo anticipare il resto della line-up, composta da GT2 Stradale, MCXtrema e GranCabrio. Anch’esse sapranno catturare le luci dei riflettori, sia in forma statica che in forma dinamica, grazie all’azione nella prestigiosa Hillclimb.

Lecito attendersi una performance di rilievo per la Maserati GT2 Stradale, versione omologata per la strada della GT2, che ha riportato la casa del “tridente” a competere e vincere in pista nei campionati a ruote coperte. Per lei un ruolo di primo piano nel Supercar Paddock del Goodwood Festival of Speed 2025.

Il maggiore interesse sarà però suscitato dai suoi aspetti dinamici, ben anticipati dalle metriche. Questa vettura sportiva gode della spinta di un motore V6 Nettuno biturbo da 640 CV (471 kW) e può bruciare in soli 2.7 secondi lo scatto da 0 a 100 km/h. L’accelerazione continua con grande intensità fino alla velocità massima, di oltre 320 km/h.

Per l’esemplare portato all’evento d’oltremanica è stata scelta una livrea lucida Blu Corse, realizzata da Officine Fuoriserie Maserati, su cui risaltano i cerchi in lega da 20 pollici e i numerosi dettagli plasmati in fibra di carbonio opaco. Intonato alla veste esterna è l’abitacolo, con pregiati rivestimenti in Alcantara nera e blu.

Altra presenza del marchio sarà la nuova Maserati GranCabrio, scelta per l’occasione con un abito molto particolare: carrozzeria Verde Giada, pinze freno nere, cerchi diamanti Glossy Black (da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore). Pure in questo caso gli interni sono abbinati, con abbondanti distese di pelle pieno fiore traforata color Ice. Completano l’allestimento dell’esemplare, le finiture di carbonio 3D. I fari adattivi full led sfoggiano una finitura scura.

Elegante e ricercata, questa vettura incarna le note della Dolce Vita, abbinandole a un quadro dinamico di eccellente livello, godibile a cielo aperto. Cuore pulsante del modello è un motore V6 Nettuno biturbo da 3.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare, nell’esemplare esposto, una potenza massima di 490 CV, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti e una punta velocistica di 300 km/h. Il tutto giovandosi del comfort necessario per i lunghi viaggi, possibili anche con quattro persone a bordo.

Altra protagonista del Goodwood Festival of Speed 2025 sarà la Maserati MCXtrema, che completerà insieme alle altre lo schieramento del “tridente”. La spettacolare fuoriserie emiliana sarà esposta in tinta Blue Xtrema, una livrea di grande fascino creata appositamente per questo capolavoro a quattro ruote. Ricordiamo che la “belva” in esame è omologata per il solo utilizzo in pista.

Il suo V6 biturbo da 3.0 litri è qui spinto al limite, mettendo sul piatto la bellezza di 740 CV, per un livello di performance da race car. Questa creatura, in tiratura limitata di 62 esemplari, è riservata ai collezionisti più esigenti e ai gentleman driver che cercano il massimo delle emozioni in pista. Il suo look è molto incisivo ed esprime al meglio la sua anima da corsa. Si tratta di un bel gioiello della casa del “tridente”, che saprà catturare tanti sguardi al Goodwood Festival of Speed 2025.

Le tre automobili prima menzionate, che affiancheranno la novità del marchio svelata in anteprima in quella cornice ambientale, non si limiteranno ad incantare il pubblico con la loro presenza scenica nel Supercar Paddock, ma alimenteranno tante altre vibrazioni emotive, grazie all’azione in pista, nel tracciato di quasi 2 chilometri (con quasi 100 metri di dislivello) del celebre Goodwood Hillclimb, fra alberi secolari, curve insidiose e muri in pietra.

Sarà uno spettacolo nello spettacolo, una sorta di cuore adrenalinico dell’evento inglese, che ogni anno richiama appassionati da tutto il mondo per gustare le sue affascinanti alchimie. Maserati ha scelto questo evento esclusivo per presentare la sua visione unica del lusso, che affonda le sue radici nell’eccellenza modenese, culla della tradizione automobilistica italiana. Il tutto nell’anno delle celebrazioni per i 100 anni del logo del “tridente”, simbolo della sua eccellenza. Primo modello a portarlo, quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1926, fu la Tipo 26, alla Targa Florio dello stesso anno, che vinse con Alfieri Maserati alla guida.

