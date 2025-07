Nuova Alfa Romeo Tonale, tutto quello che sappiamo sulla futura generazione a luglio 2025: design, motori, prezzi e data di debutto

Nuova Alfa Romeo Tonale è la futura generazione del SUV di segmento C del biscione che nella sua attuale versione ha debuttato nel febbraio del 2022 e che entro fine anno riceverà un aggiornamento. Nonostante stia per arrivare il restyling in casa Alfa Romeo pensano già alla futura generazione il cui debutto potrebbe avvenire nel corso del 2028. A quanto pare la vettura subirà un profondo cambiamento di design assumendo un carattere ancora più sportivo e aeorodinamico. La sua base sarà la nuova piattaforma STLA Medium. Le dimensioni dovrebbero rimanere più o meno le stesse o al massimo crescere di qualche cm. Al momento non è ancora chiaro in quale stabilimento sarà prodotto il futuro modello di Alfa Romeo.

Ecco tutto quello che sappiamo a luglio 2025 a proposito della nuova Alfa Romeo Tonale in arrivo nel 2028

Sempre a proposito del suo design, qui vi mostriamo alcuni celebri render apparsi sul web nei mesi scorsi ad immaginare quale potrebbe essere lo stile della nuova Alfa Romeo Tonale nel 2028. A nostro avviso però alla fine il design potrebbe essere ancora più diverso rispetto a quanto vi mostriamo in queste immagini. Per quanto riguarda invece la gamma di motori. la grande novità sarà la presenza di varie versioni elettriche cosa che è mancata all’attuale generazione lanciata nel 2022. Dovrebbero esserci anche versioni ibride dato che ormai si è capito che Alfa Romeo da qui al 2035 per non rischiare manterrà in gamma versioni termiche. Altra grande novità rispetto alla prima generazione sarà la presenza di una versione top di gamma Quadrifoglio di altissimo livello.

Non si sa invece ancora nulla per quanto riguarda i prezzi della nuova Alfa Romeo Tonale. Supponiamo che saranno leggermente più alti di quelli attuali con le versioni elettriche che saranno le più costose oltre ovviamente alla Quadrifoglio che non si sa se sarà solo elettrica o ibrida. Maggiori dettagli su quando avverrà il lancio di questo modello e su quali caratteristiche avrà lo avremo quando sarà svelato il nuovo piano industriale di Alfa Romeo con l’avvento del CEO di Stellantis Antonio Filosa.