La nuova Jeep Cherokee sarà a benzina o elettrica

Il costruttore statunitense di casa Stellantis si prepara al lancio della nuova generazione di Jeep Cherokee, un avvenimento che sarebbe previsto per l’anno prossimo. La novità, che circola ormai da diverso tempo, sembra essere legata alla disponibilità di motorizzazioni fra le quali scegliere; la nuova generazione di Jeep Cherokee potrà infatti essere scelta sfruttando motorizzazioni endotermiche a benzina o elettriche.

La futura generazione di Cherokee sarà basata sulla nuova piattaforma STLA Large di casa Stellanits, mentre da un punto di vista strettamente stilistico condividerà alcune caratteristiche con la nuova Wagoneer S a cominciare da una linea del tetto spiovente, dai passaruota squadrati o dalle portiere posteriori che inglobano i passaruota con maniglie delle portiere incassate nella carrozzeria. Davanti dovrebbe invece avere a disposizione una caratterizzazione più prominente della griglia con le classiche sette feritoie di casa Jeep, rispetto a quanto già visto sulla Wagoneer S, attingendo da quanto già visto di recente sulla nuova Jeep Compass. Allo stesso modo anche la sezione posteriore sembra trarre ispirazione da quanto visto sulla stessa Compass, pur rinunciando alla barra luminosa a tutta larghezza in favore di una caratterizzazione più tradizionale dei fanali.

Alcune foto spia della nuova Jeep Cherokee la mostrano con propulsore endotermico

Secondo quanto è emerso da alcune foto spia, la nuova Jeep Cherokee pare sarà dotata di un propulsore endotermico a combustione elettrica anziché puntare esclusivamente sull’utilizzo dell’elettrico. Pare che sotto il cofano della nuova Cherokee potrebbe trovarsi il 3.0 litri biturbo a 6 cilindri in linea di tipo Hurricane, già a disposizione delle Wagoneer e Grand Wagoneer disponibile nei tagli di potenza da 420 cavalli e 510 cavalli.

Dopo il lancio sul mercato della variante a benzina, è previsto il lancio di una Jeep Cherokee con propulsore elettrico che probabilmente prenderà in prestito il gruppo propulsore a doppio motore e trazione integrale da 600 cavalli di potenza della Wagoneer S. Quest’ultima è dotata di una batteria al nichel-manganese-cobalto da 118 kWh, che le consente di percorrere 487 chilometri con una singola ricarica perlomeno secondo il Ciclo EPA degli Stati Uniti, meno restrittivo del Ciclo WLTP utilizzato da noi in Europa. All’interno, la nuova Cherokee adotterà un ampio touchscreen per la gestione dell’infotainment, simile a quello da 12,3 pollici di diagonale presente già sulla Wagoneer S, con manopole di controllo rotanti sui lati. Le funzioni del climatizzatore, invece, vengono gestite tramite una touchbar incassata nel cruscotto, appena sotto lo schermo principale. La nuova Jeep Cherokee si inserirà nella gamma del costruttore statuitense tra la nuova Compass e la Wagoneer S.