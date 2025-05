Nuova Jeep Compass è stata ufficialmente svelata: tutto su design, motori e specifiche

Il marchio Jeep ha svelato ufficialmente la nuova Jeep Compass che ha già conquistato oltre 2,5 milioni di clienti in tutto il mondo dal suo lancio nel 2006. Questa nuova generazione della Jeep Compass punta a ridefinire gli standard in uno dei segmenti più competitivi del mercato delle autovetture, che rappresenta quasi un quarto delle vendite di auto in Europa.

Progettata per avventure in ogni direzione, la nuova Jeep Compass rimane fedele al DNA Jeep

Progettata per incarnare i valori fondamentali di Jeep – capacità off-road, robustezza e forte identità – la nuova Jeep Compass coniuga grande versatilità e tecnologia all’avanguardia. Il modello più venduto del marchio ha iniziato la sua carriera commerciale in Europa, per poi essere introdotto in altri mercati. La sua produzione resta radicata nel cuore dell’Italia, nello stabilimento di Melfi, simbolo dell’impegno di Jeep verso una produzione europea localizzata. Rinomato per l’elevato livello di automazione e l’attenzione allo sviluppo sostenibile, lo stabilimento di Melfi svolge un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del Gruppo Stellantis.

L’ambiziosa dinamica di Jeep è dimostrata dal suo percorso di crescita costante. Nel 2024, il marchio ha venduto 132.000 veicoli in Europa, trainato dal successo dell’Avenger, che da solo ha raggiunto quasi 80.000 unità. Jeep rafforza la sua presenza anche oltre i confini nazionali, con una crescita decisa nel resto d’Europa, in particolare in Francia con un incremento delle immatricolazioni del 58% e una quota di mercato autovetture dello 0,7%.

Fabio Catone, Jeep Brand Director per la Greater Europe, commenta: “La nuova Jeep Compass incarna con forza la nostra filosofia lungimirante. Non si tratta solo di soddisfare le attuali aspettative del mercato, ma di anticipare le esigenze di domani. Questo modello riflette perfettamente la robustezza e le prestazioni specifiche di Jeep, integrando tecnologie all’avanguardia e confermando il nostro impegno per l’elettrificazione e lo sviluppo sostenibile. Progettata per avventure fuori dai sentieri battuti, ma perfettamente adatta all’uso quotidiano, la nuova Compass simboleggia la nostra costante ricerca di innovazione e versatilità al servizio dei nostri clienti in tutto il mondo.”

La nuova Jeep Compass sfoggia un’identità forte, attraverso un design che coniuga la leggendaria tradizione del marchio con l’innovazione contemporanea. Basato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, progettata specificamente per l’elettrificazione dei segmenti C e D, questo modello promette un’autonomia notevole, una ricarica rapida, un’efficienza ottimizzata e prestazioni elevate, il tutto a un prezzo competitivo.

Sviluppata dagli ingegneri Jeep di Torino e degli Stati Uniti, con il supporto di specialisti provenienti da tutto il mondo, la nuova Jeep Compass coniuga con successo le apprezzate capacità off-road del marchio con la reale facilità di utilizzo quotidiano. Progettato sia per le avventure all’aria aperta che per gli ambienti urbani, offre una versatilità senza pari, tecnologie di bordo avanzate e un elevato livello di sicurezza.

Il suo design meticoloso mira tanto a migliorare le prestazioni quanto a preservare l’iconica estetica Jeep®. Fedele al suo DNA, sfoggia la leggendaria griglia a sette feritoie, passaruota trapezoidali e robuste protezioni, che garantiscono sia la sua capacità off-road sia il suo aspetto distintivo. Progettata per la sicurezza e la funzionalità, la Jeep Compass è dotata di paraurti colorati e paraurti rinforzati con protezione a 360 gradi comprovata da Avenger, adatta sia alla guida in città che in fuoristrada. Per aumentarne la durata, il radar anteriore è stato riposizionato per evitare danni in ambienti difficili.

Sei tonalità ispirate ai paesaggi naturali arricchiscono la personalità della modella. Ogni colore evoca un universo geografico: la tonalità di lancio è Hawaii, un verde brillante e luminoso, ispirato alle tonalità delle isole tropicali. Sono disponibili anche: Pacifico (blu) per il vasto oceano, Antartide (bianco) per i ghiacci del sud, Amazzonia (marrone-verde) per la foresta tropicale, Yosemite (grigio) in riferimento alle scogliere del parco nazionale e Vulcano (nero) per richiamare l’isola vulcanica siciliana.

La Jeep Compass offre prestazioni solide su tutta la gamma, inclusa la trazione anteriore, con 200 mm di altezza da terra, un angolo di attacco di 20°, un angolo di dosso di 15° e un angolo di uscita di 26°. La sua capacità di guado raggiunge i 470 mm, garanzia di notevole robustezza. Il sistema Selec-Terrain, di serie su tutta la gamma, garantisce una trazione ottimale nelle condizioni più impegnative.

Le nuove sospensioni, comprensive di molle, ammortizzatori e barra antirollio specifici, garantiscono il giusto equilibrio tra comfort e dinamismo. Le versioni a trazione integrale vanno ancora oltre, con angoli migliorati (27° all’anteriore, 16° al centrale, 31° al posteriore), maggiore altezza da terra e migliore capacità di attraversamento dei guadi. Anche il controllo della velocità in discesa è di serie su queste versioni 4×4.

Oltre alle sue capacità off-road, la Jeep Compass ottimizza la sua spaziosità mantenendo dimensioni compatte (4,55 m di lunghezza). Offre 55 mm in più di spazio per le gambe nella parte posteriore, 34 litri di spazio di carico anteriore e un bagagliaio che ora raggiunge i 550 litri. Grazie al sedile posteriore frazionabile 40/20/40 di serie, è possibile adattare lo spazio a qualsiasi utilizzo, sia per i passeggeri che per il carico.

Dal punto di vista tecnologico, la nuova Jeep Compass offre un’esperienza di connettività completa. Il sistema di infotainment comprende un display da 10 pollici e un’interfaccia multimediale da 16 pollici, con servizi connessi che garantiscono aggiornamenti OTA (over-the-air) per tutto il ciclo di vita del veicolo. Anche la guida semi-autonoma Drive Assist Level 2 è di serie su tutta la gamma. Caratteristiche come l’head-up display, il cambio di corsia semiautomatico, i fari Matrix LED e il portellone posteriore senza mani arricchiscono l’equipaggiamento; tanti elementi degni del segmento superiore.

Per soddisfare tutte le esigenze, Jeep offre una gamma completa di motori per la nuova Compass: una versione ibrida da 145 cavalli, una versione ibrida plug-in da 195 cavalli e tre varianti completamente elettriche che vanno da 213 cavalli (trazione anteriore) a 375 cavalli (trazione integrale). Questa ultima versione da 375 cavalli si affida a un motore elettrico posteriore esclusivo di Jeep, che eroga 49 kW (67 cavalli) di potenza e fino a 232 Nm di coppia. Abbinato a un riduttore posteriore 14:1, permette di raggiungere una coppia di 3100 Nm alle ruote posteriori, garantendo una trazione ottimale nelle condizioni più estreme, in particolare su pendenze del 20%, anche su terreni difficili.

Grazie a questo specifico motore posteriore, la nuova Compass offre prestazioni off-road degne della tradizione Jeep, con una trazione migliorata nelle situazioni più complesse. L’architettura STLA Medium consente anche l’installazione di batterie di grande capacità, con due proposte: da 73 kWh per la versione standard e da 98 kWh per la versione Long Range. Anche la ricarica è stata ottimizzata. In corrente continua, Compass accetta una potenza di 160 kW, che gli consente di passare dal 20 all’80% in trenta minuti.

In corrente alternata, il caricabatterie di bordo può arrivare fino a 22 kW. L’autonomia, che può raggiungere i 650 km per la versione elettrica, costituisce un altro importante punto di forza della gamma motori, posizionando la nuova Jeep Compass come un modello particolarmente competitivo. Queste prestazioni sono ottenute grazie a una migliore efficienza aerodinamica, senza compromettere la praticità o l’abitabilità del veicolo. Il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) è stato migliorato del 10%, raggiungendo un valore inferiore a 0,3, grazie all’introduzione di diversi elementi: flap d’aria attivi integrati direttamente nel paraurti anteriore, prese d’aria sulle ruote anteriori e posteriori, spigoli vivi nella parte posteriore e un design completamente piatto del sottoscocca.

Questa strategia multi-energia dimostra la volontà di Jeep di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, senza compromettere i valori fondamentali del marchio. Combinando soluzioni tecniche avanzate, un design elegante e prestazioni di alto livello su strada e fuoristrada, la nuova Jeep Compass si è affermata come il SUV compatto di riferimento per i clienti esigenti che cercano libertà e affidabilità in un mondo in continua evoluzione.

First Edition è la versione di lancio della nuova Jeep Compass: un’edizione speciale progettata per fare un ingresso in grande stile sul mercato. Fin dal lancio, i clienti potranno scegliere tra due motorizzazioni: una e-Hybrid da 145 cavalli o una versione 100% elettrica da 213 cavalli. È la prima volta che questa tecnologia viene offerta sulla Jeep Compass, in una configurazione a trazione anteriore con un’autonomia di 500 km.

Questa prima edizione incarna i pilastri dello sviluppo della nuova Compass. Si distingue per equipaggiamenti specifici come cerchi fino a 20 pollici e fari a matrice di LED, pur mantenendo l’inimitabile silhouette cubica tipica di Jeep. Le capacità off-road sono esaltate dagli angoli di attacco ottimizzati e dal sistema Select Terrain, abbinati alla protezione perimetrale a 360° che preserva le parti inferiori della carrozzeria dai graffi, sia in città che durante le escursioni fuoristrada.

Anche il comfort è all’ordine del giorno, grazie ai sedili di serie in tessuto e TEP riscaldati, regolabili manualmente in 6 posizioni, con supporto lombare elettrico a due vie per il conducente. La sicurezza è un altro pilastro fondamentale della nuova Jeep Compass, come dimostrano la guida autonoma Drive Assist di livello 2, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera posteriore. Un’offerta di optional semplificata consente l’aggiunta di funzioni di comfort quali sedili ventilati e massaggianti, un tetto panoramico e l’assistenza semiautomatica al cambio di corsia.

Sia la versione e-Hybrid da 145 CV che quella full electric da 213 CV sono disponibili con un’offerta che prevede, in caso di finanziamento a 36 mesi, una rata mensile di 299 euro e un anticipo variabile in base al modello scelto.