Nuova Jeep Cherokee 2026: le prime immagini che svelano frontale e interni hi-tech

La gamma Jeep continua a espandersi, e dopo l’arrivo delle lussuose Wagoneer e Grand Wagoneer, della Wagoneer S 100% elettrica e della futura Recon EV, l’attenzione ora si concentra su un modello chiave: la Cherokee 2026. Alcuni recenti scatti spia hanno immortalato per la prima volta in dettaglio il frontale e l’abitacolo del nuovo SUV, rivelando interessanti novità stilistiche e tecnologiche.

Rispetto ai prototipi avvistati in precedenza, questo esemplare presenta un camuffamento ridotto nella parte anteriore, lasciando intravedere una griglia frontale che ricorda un mix di elementi visti su altri modelli Jeep. Le cinque feritoie verticali visibili (due risultano ancora coperte) appaiono più slanciate e prominenti rispetto a quelle della Jeep Grand Cherokee, ma non presentano la classica modanatura con la scritta del modello, tipica delle Wagoneer.

Il nome “Cherokee” non è ancora confermato. Nonostante questa nuova proposta vada a sostituire direttamente la Jeep Cherokee uscita di produzione nel 2023, alcune indiscrezioni parlano di un possibile cambio di denominazione, per rispetto verso la Cherokee Nation, il cui nome è stato utilizzato per decenni.

Passando all’interno, il design richiama fortemente la Jeep Wagoneer S elettrica, con un’impostazione più futuristica rispetto alla Grand Cherokee attuale. Le immagini mostrano un cruscotto digitale esteso, un touchscreen centrale inclinato, e un pannello touch dedicato al controllo del clima, finalmente separato dal sistema infotainment. Una scelta apprezzata in termini di ergonomia, anche se l’assenza di tasti fisici potrebbe far storcere il naso ai puristi. Sulla console centrale spicca un selettore rotativo per il cambio e un interruttore per gestire le varie modalità di guida. Nella zona passeggero, alcuni rivestimenti in tessuto lasciano immaginare che potrebbe essere previsto un terzo display, come già visto sulla Jeep Wagoneer S.

Il modello poggerà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, predisposta per offrire propulsori ibridi all’esordio e una versione full electric in un secondo momento. Secondo documenti trapelati, la produzione di questo Jeep dovrebbe iniziare nell’autunno del 2025, con un debutto ufficiale previsto per il 2026.