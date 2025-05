Benedetto Vigna: “La Ferrari elettrica sarà un capolavoro di design e tecnologia”, presentazione in tre fasi

Nelle scorse ore si è tornato a parlare della prima Ferrari elettrica che sarà svelata il prossimo 9 ottobre. A parlarne è stato direttamente il numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante il CEO Benedetto Vigna. Il Boss della Ferrari ha fatto queste dichiarazioni nel corso di una conference call avvenuta nelle scorse ore.

Ecco cosa ha detto il CEO Benedetto Vigna a proposito della prima Ferrari elettrica

Benedetto Vigna ha dichiarato: “Come anticipato in febbraio, è in arrivo la presentazione della tanto attesa Ferrari Elettrica. Questo nuovo modello rappresenta un’innovazione unica nel suo genere, degna della tradizione di eccellenza di Ferrari. Un vero capolavoro di tecnologia, design e caratteristiche uniche, promette di essere un viaggio emozionante alla scoperta del futuro dell’automobile. Le prime consegne sono programmate per ottobre 2026. Vigna ha fatto sapere che il processo di rivelazione di questo atteso modello avverrà in tre fasi.

“A partire da ottobre, durante il nostro Capital Markets Day, presenteremo il cuore tecnologico della Ferrari Elettrica. All’inizio del 2026, daremo un’anteprima del look e del concept di interior design. Pochi mesi dopo, nella primavera successiva, culmineremo con l’anteprima mondiale, svelando questo perfetto connubio di tecnologia e design. Le prime consegne del modello partiranno come pianificato nell’ottobre 2026.” Quindi insomma per una rivelazione completa si dovrà aspettare la prossima primavera dato che a quanto pare il 9 ottobre la vettura sarà rivelata solo in parte.

Il prossimo 9 ottobre Vigna ha detto che conosceremo il “cuore tecnologico della Ferrari elettrica”. Molto probabilmente ciò significa che verranno svelati importanti dettagli su piattaforma e tecnologia dell’auto. Molto probabilmente emergeranno importanti novità per quanto concerne i motori. Per vedere però il nuovo modello si dovrà aspettare ancora l’inizio del prossimo anno con la rivelazione vera e propria in primavera. Insomma la casa automobilistica del cavallino rampante ha deciso di svelare piano piano la sua prima vettura completamente elettrica che segna l’inizio di una nuova era per il produttore di Maranello.