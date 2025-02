Ferrari: il CEO Benedetto Vigna ha incontrato il CEO di Leapmotor, Zhu Jiangming

Secondo quanto riporterebbero alcuni media cinesi, ci sarebbe stato un incontro fra il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, e quello di Leapmotor, Zhu Jiangming, tenutosi fra il 14 e il 15 febbraio scorsi. Un incontro di cui non si conoscono i dettagli, sebbene le speculazioni e le ipotesi che ne derivano conducono all’eventualità di avviare una collaborazione fra le parti; con l’elettrico, ovviamente, al centro.

Sulla base di un paio di immagini emerse in rete, Benedetto Vigna avrebbe visitato la sede centrale del costruttore cinese di veicoli elettrici nella città asiatica di Hangzhou, nella Cina Orientale. Se le immagini venissero confermate dall’ufficialità dei fatti, l’incontro sembrerebbe arrivare qualche giorno dopo che lo stesso Vigna aveva annunciato la data definitiva di presentazione della prima Ferrari elettrica.

Benedetto Vigna col CEO di Leapmotor Zhu Jiangming

È noto come Leapmotor sia cresciuta velocemente negli ultimi anni nel comparto dei veicoli elettrici, pur essendo stata fondata solamente nel 2015; a fine 2024 il confronto con l’anno precedente, in termini di veicoli venduti, segnava un incremento superiore al 100%. Ricordiamo poi che Stellantis ha anche annunciato un accordo con la stessa Leapmotor, per un valore di 1,5 miliardi di euro, divenendone azionista al 20%.

Quale potrebbe essere il senso dell’incontro fra il CEO di Ferrari e quello di Leapmotor

Cercare un senso all’incontro fra il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, e quello di Leapmotor, Zhu Jiangming, non è immediato. Fra le possibilità più plausibili c’è sicuramente quella legata all’avvio di possibili collaborazioni tecnologiche utili alle Ferrari elettriche di domani. D’altronde, come accennato, la prima Ferrari elettrica arriverà già ad ottobre di quest’anno e non è escluso che in futuro non si presenterà la possibilità di dar vita ad altri modelli del Cavallino Rampante alimentati da propulsori “a batteria”.

Nell’ottica di tale approccio, Leapmotor potrebbe fornire le conoscenze utili ad alimentare lo sviluppo con processi mirati. In tutto questo Leapmotor ha saputo dimostrare di saper mettere a punto un approccio che ha dato i suoi frutti sin da subito grazie a uno sviluppo ragionato di sistemi di batterie e propulsori elettrici. Bisognerà comprendere adesso se Ferrari si sbilancerà sulla visita di Benedetto Vigna in Leapmotor, fornendo maggiori informazioni su un incontro sicuramente inaspettato.