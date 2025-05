Ferrari elettrica: interni in stile Apple per la supercar a zero emissioni?

Il 9 ottobre 2025 Ferrari presenterà un modello atteso da molti: la prima Ferrari elettrica della sua storia. Questa auto fa discutere da tempo in quanto sarà la prima super car a zero emissioni della casa automobilistica del cavallino rampante. Al momento sappiamo poco di come sarà questo modello. Gli unici indizi sono arrivati dalle foto spia del prototipo camuffato con carrozzeria da SUV che fa pensare che alla fine questa auto, esteticamente parlando, possa essere un crossover.

Interni in stile Apple per la prima Ferrari elettrica?

Secondo indiscrezioni la prima Ferrari elettrica potrebbe avere un abitacolo con design stile Apple. Questo in quanto alla sua realizzazione sta partecipando anche Jonathan Ive, un famoso designer britannico 57enne che ha lavorato per Apple per quasi 30 anni. Ive sarebbe stato chiamato da Maranello per prendersi cura del design degli interni della nuova super car a zero emissioni della casa di Maranello. Prima di questo incarico, ha collaborato alla progettazione di icone come l’iPhone, l’iPad e l’Apple Watch, tra altri prodotti significativi. Dopo aver fondato il suo studio LoveFrom a San Francisco, ha attirato l’attenzione della prestigiosa casa automobilistica del Cavallino Rampante.

“John Elkann si è rivolto allo studio, colpito dalla capacità dell’Apple Watch di reinterpretare un oggetto tradizionale in chiave digitale. Desiderava lo stesso tipo di innovazione per la prima Ferrari elettrica,” ha riportato il New York Times. L’intesa, resa pubblica già alla fine del 2021, non è mai stata nascosta, anche se è rimasta un po’ sotto i riflettori nonostante l’importanza di questa collaborazione di altissimo profilo.

L’accordo è stato annunciato alla fine del 2021. LoveFrom, l’azienda di Jony Ive, è stata incaricata di lavorare sugli interni del futuro modello del Cavallino Rampante. “A gennaio 2024 – come riporta il New York Times – John Elkann si è recato personalmente nello studio per un lungo incontro dedicato allo sviluppo del volante della nuova Ferrari elettrica. Durante la riunione, Jony Ive ha discusso nei dettagli le proporzioni ideali del volante e il modo in cui i conducenti dovrebbero impugnarlo. Un prototipo ispirato alla tradizione del Cavallino è stato testato dal capo collaudatore Ferrari per verificarne le prestazioni. Secondo il quotidiano, “Jony aveva una visione precisa su come rendere il volante il fulcro dell’esperienza di guida, mettendo in risalto la fisicità del gesto”. Per questo, secondo Elkann, il volante della futura elettrica sarà “qualcosa di davvero molto diverso”.

Un brevetto recentemente depositato da Ferrari lascia intuire che l’avvio della prima Rossa elettrica sarà qualcosa di inedito: un selettore rotativo retroilluminato, simile a un manettino e posizionato sulla console centrale, evoca più il decollo di un aereo che l’accensione di un’auto. Tra le innovazioni ipotizzate figurano un display integrato nel volante, un lettore biometrico per identificare il conducente e, forse, persino il riconoscimento facciale. Non mancano idee audaci come schermi girevoli o mobili su guide, frutto della collaborazione con Samsung. Il debutto ufficiale della rivoluzionaria Ferrari elettrica è previsto per il 9 ottobre 2025, data già attesissima.