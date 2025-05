Alfa Romeo Tonale non è sicura per i Carabinieri? La risposta di Stellantis pronta a fare causa

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la notizia secondo cui il sindacato UNARMA, che rappresenta numerosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ha presentato una denuncia ufficiale alla Procura della Repubblica di Roma, denunciando l’inadeguatezza del SUV Alfa Romeo Tonale per le missioni sul campo. Questo in particolare a causa della scarsa tenuta di strada del SUV che secondo il sindacato rappresenterebbe un grave pericolo in casi di particolare emergenza come ad esempio un inseguimento.

Alfa Romeo Tonale: il biscione rispone a Unarma e non esclude le vie legali

Sarebbero stati gli stessi Carabinieri a denunciare i pericoli segnalando anche alcuni incidenti che avrebbero coinvolti alcune unità di Alfa Romeo Tonale consegnate di recente all’Arma. Ovviamente la questione ha fatto molto parlare e sta sollevando non poche polemiche. Proprio per questo motivo il gruppo Stellantis ha deciso di rispondere alle gravi accuse negando tutto e riservandosi il diritto di difendersi davanti alle autorità.

“In risposta agli articoli recenti e alle dichiarazioni dell’associazione sindacale UNARMA Carabinieri, Alfa Romeo sottolinea che i suoi veicoli rispettano le normative di sicurezza più rigorose e sono sottoposti a test approfonditi, inclusi quelli condotti dalle forze dell’ordine nei Paesi in cui operano, come l’Arma dei Carabinieri in Italia. L’Alfa Romeo Tonale, in particolare, è noto per le sue elevate caratteristiche di sicurezza, come confermato dalla stampa internazionale, che ha lodato le sue tecnologie avanzate e il livello di protezione. Questo modello ha già conquistato oltre 100.000 clienti globali”.

“Il marchio ha una solida relazione con le forze dell’ordine, lavorando per sviluppare le configurazioni e le conversioni dei veicoli più adatte a soddisfare le necessità operative e di servizio. Alfa Romeo ribadisce quindi l’alta qualità, affidabilità e sicurezza dei suoi veicoli, progettati secondo standard tecnologici avanzati e conformi alle normative di omologazione. Il marchio è disponibile a fornire chiarimenti alle autorità competenti e si riserva il diritto di tutelare la propria immagine e reputazione nelle sedi appropriate”.

Ovviamente si tratta di una questione molto delicata per Alfa Romeo che deve difendere la reputazione del suo veicolo che vive un momento difficile con un calo delle immatricolazioni dopo il boom iniziale tanto che si parla già di un restyling in arrivo entro fine anno per permettere al modello di rimanere competitivo sul mercato ed essere più in sintonia con il resto della gamma del biscione a cominciare dal recente SUV Alfa Romeo Junior che sta andando molto bene sul mercato trascinando le vendite del biscione in tutta Europa.