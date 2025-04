Alfa Romeo Tonale: a Pomigliano prodotte 100 mila unità

Oggi, nello stabilimento Stellantis “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco (Napoli), fiore all’occhiello del sistema industriale italiano, è stata prodotta la 100.000esima Alfa Romeo Tonale. Il modello è una versione Sprint in Rosso Alfa, destinata al mercato italiano. La vettura prodotta è una versione Sprint, caratterizzata dal classico e inconfondibile colore Rosso Alfa, destinata specificamente al mercato italiano. Questo importante traguardo produttivo non solo celebra il successo globale del modello, ma segna anche un passo fondamentale nell’evoluzione del marchio Alfa Romeo. Infatti, la Tonale rappresenta l’ingresso della storica casa automobilistica nella nuova era dell’elettrificazione, mantenendo al contempo intatto il suo tradizionale spirito sportivo, che da sempre la contraddistingue. Con questo modello, Alfa Romeo dimostra di essere pronta a un futuro sostenibile senza rinunciare alle prestazioni e al design distintivo che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

Con 100.000 unità prodotte, Alfa Romeo Tonale si conferma oggi ambasciatrice del biscione, coniugando innovazione, stile italiano e sportività

Lanciata nel 2022, Tonale presenta un design distintamente iconico Alfa Romeo che combina proporzioni equilibrate, cura dei dettagli e tecnologie all’avanguardia con una gamma di motori ibridi e ibridi plug-in, progettati per garantire efficienza senza rinunciare alle prestazioni tipiche del marchio. Progettata, ingegnerizzata e sviluppata interamente in Italia, la Tonale viene prodotta nello stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco, in Campania, su una linea di assemblaggio avanzata e altamente automatizzata, che assicura una qualità di produzione ai massimi livelli. Questo modello ha ottenuto un successo globale, essendo apprezzato e riconosciuto dalla critica internazionale. I numerosi premi ricevuti negli ultimi anni testimoniano l’apprezzamento universale per le sue caratteristiche, sia estetiche che tecnologiche, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama automobilistico mondiale.

Al suo design inconfondibilmente italiano si abbinano tecnologia da primato e connettività ai massimi livelli, come dimostra l’interfaccia completamente digitale degli interni, che abbina il quadro strumenti “telescopico” riconfigurabile da 12,3” con il sistema di infotainment di ultima generazione, a sua volta dotato di schermo touchscreen da 10,25”. Inoltre, per Tonale, Alfa Romeo ha progettato soluzioni tecniche uniche ed esclusive per offrire ai propri clienti un’esperienza di guida in linea con il DNA del brand, dove la cura meticolosa dei dettagli si sposa con la ricerca costante della massima qualità.

Attualmente la gamma si articola su tre allestimenti – Sprint, Veloce e Intensa – e una gamma motori estremamente completa: Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 rapporti, Ibrida da 160 CV con tecnologia turbo a geometria variabile (VGT) e cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e Turbo Diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. In sintesi, l’offerta Tonale è davvero completa, per soddisfare ogni esigenza del cliente. Degna di nota è la nuova serie speciale Intensa, disponibile su tutta la gamma Alfa Romeo e caratterizzata da esclusivi interventi di design che celebrano l’identità di un marchio dall’atteggiamento forte, audace e viscerale.

In particolare, la nuova versione top di gamma Tonale Intensa si distingue per lo stile sportivo con nuovi cerchi in lega da 20″ dal design specifico, caratterizzati da dettagli in oro brillante e finiture Dark Miron. Gli interni, esclusivi e raffinati, offrono sedili in Alcantara nera con cuciture color pelle, plancia rivestita in Alcantara e volante in pelle bicolore. L’allestimento di serie è tra i più completi del segmento, come dimostrano le sospensioni a controllo elettronico, il sistema di assistenza alla guida di Livello 2 e l’esclusivo impianto audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer.

L’Alfa Romeo Tonale viene prodotta nel rinnovato stabilimento Stellantis “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco (Napoli) – uno dei siti produttivi più all’avanguardia del Gruppo – su una linea di produzione rinnovata e dedicata al nuovo modello Alfa Romeo, con un modernissimo reparto di assemblaggio appositamente creato. Progettato nel 1968 da Alfa Romeo e operativo dal 1972, il complesso industriale ha prodotto fino ad oggi 5 milioni di vetture e ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il premio Automotive Lean Production come miglior stabilimento d’Europa. Nel 2021, inoltre, lo stabilimento è stato oggetto di un importante rinnovamento per affrontare le sfide del futuro, testimoniato dall’adozione delle tecnologie più innovative per la costruzione di auto ibride, dalla formazione del personale e dal rispetto per l’ambiente.

Alfa Romeo Tonale ha conquistato il favore del pubblico e della critica a livello internazionale, ricevendo prestigiosi riconoscimenti che ne premiano il design, il valore stilistico e tecnologico. Al lancio, è stata rapidamente nominata “Auto Europea 2023” da UIGA e “Novità dell’Anno 2023” dalla rivista Quattroruote , per poi distinguersi nel panorama mondiale. Negli Stati Uniti, ad esempio, la prestigiosa rivista Green Car Journal le ha conferito il titolo di “Green SUV of the Year™ 2024”, premiandone il connubio tra sostenibilità e prestazioni.

In Germania, ha trionfato ai “Family Car of the Year” Awards 2024, vincendo in due categorie votate dai lettori della rivista AUTO Straßenverkehr . Ancora una volta in Germania, la rivista auto motor und sport ha nominato la Tonale il miglior veicolo d’importazione nella categoria “SUV compatti/fuoristrada” nell’ambito delle sue Best Cars 2025. Anche in America Latina, il design italiano ha lasciato il segno: a gennaio in Cile, la Tonale ha vinto il premio “The Best Design 2025”, rafforzando la sua posizione di punto di riferimento per i SUV premium a livello mondiale.