DS Automobiles a punti con entrambe le monoposto nella seconda gara dell’E-Prix di Monaco

Per DS Penske, l’obiettivo principale per la seconda gara a Monaco era sfruttare al meglio le qualifiche per assicurarsi le migliori posizioni di partenza possibili. Conquistando la seconda fila in griglia, Maximilian Günther e Jean-Éric Vergne hanno portato a termine la loro missione alla perfezione, dimostrando l’efficacia delle loro vetture sul bagnato con un assetto modificato.

Le due DS E-Tense FE25 entrambe a punti nella seconda gara dell’E-Prix di Monaco

Domenica, le DS E-Tense FE25 si sono potute trovare in prima linea, con Vergne secondo davanti al primo “Attack Mode”. Questo ha permesso al francese di prendere il comando della gara, acclamato da un pubblico entusiasta. Maximilian Günther era poi terzo, impegnato in una feroce battaglia con i suoi rivali che non gli ha concesso un attimo di tregua.

JEV aveva accumulato un vantaggio di oltre tre secondi, ma l’arrivo della Safety Car ha scosso tutto. La successiva ripartenza ha segnato l’inizio di una battaglia strategica incentrata su chi avrebbe potuto sfruttare al meglio la seconda modalità di attacco. Nel vivo di una lotta spettacolare, Vergne ha mantenuto la top three prima che la pista iniziasse ad asciugarsi, rendendo la vita più difficile e facendolo scivolare al quinto, e poi al sesto, negli ultimi giri, dove alla fine ha tagliato il traguardo.

Anche Maximilian Günther ha fatto di tutto per conquistare punti su una pista che si stava asciugando sempre di più. Al traguardo, il tedesco si è classificato ottavo. Grazie a ciò, DS Automobiles non solo ha dato spettacolo sulle strade del Principato di Monaco, ma ha anche portato a casa punti preziosi con entrambi i piloti. L’ottava e la nona gara dell’attuale stagione di Formula E si svolgeranno tra due settimane su un altro circuito cittadino nella capitale giapponese, Tokyo.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “La gara di oggi è andata molto meglio per noi rispetto a quella di ieri. Le prove libere e le qualifiche sono andate bene, il che ci ha permesso di partire dal terzo e quarto posto in griglia. La prima parte di gara è andata molto bene per noi e fin dall’inizio siamo riusciti a evitare qualsiasi contatto. JEV ha preso il comando ed è riuscito a rimanere davanti a lungo, fino al momento in cui la Safety Car ha annullato i tre secondi di vantaggio che aveva accumulato. Non appena l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi, è diventato più difficile per noi. JEV ha concluso la gara al sesto posto, mentre Max è arrivato ottavo, facendoci guadagnare punti importanti in entrambi i campionati.

Jean-Eric Vergne, campione di Formula E 2018 e 2019: “È stata un’ottima prima parte di gara per noi. Sono partito bene e, con la pista bagnata, siamo andati molto forte. Poi siamo stati sfortunati con la Safety Car, soprattutto perché per tutto il weekend fino a quel momento era stata favorita solo la Full Course Yellow. Siamo stati meno competitivi quando la pista ha iniziato ad asciugarsi, perché la vettura era stata impostata per un tracciato bagnato. Era il massimo che potessimo sperare in queste circostanze.”

Maximilian Günther, pilota DS Penske: “Le condizioni erano davvero difficili e abbiamo superato bene le qualifiche facendo segnare il terzo e il quarto tempo più veloce. JEV è partito meglio di me, il che mi è costato alcune posizioni. All’inizio della gara è stato molto difficile perché non avevo grip e ho dovuto lottare con un sovrasterzo enorme. Da quel momento in poi, non c’è più stata occasione per recuperare posizioni. Ho mantenuto il quarto o quinto posto per buona parte della gara, ma la situazione si è fatta più difficile quando la pista ha cominciato ad asciugarsi. A quel punto, il nostro obiettivo principale è diventato contenere i danni, cosa che siamo riusciti a fare portando entrambe le vetture a punti. Questo weekend ci ha insegnato molto: l’aspetto fondamentale è stato riuscire a cambiare approccio e affrontare la domenica con un atteggiamento costruttivo dopo le difficoltà del sabato”.