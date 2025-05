Fiat Abarth 600e nel nuovo video di Fedez e Clara, il B-SUV a caccia di visibilità

La nuova Fiat Abarth 600e, il B-SUV a zero emissioni più pepato del marchio torinese, è il fulcro visivo del videoclip “Scelte Stupide”, il recente singolo di Fedez e Clara. Il brano, destinato a scalare le classifiche italiane, ha offerto a Stellantis un’occasione d’oro per mettere in vetrina la sua ultima proposta sportiva full electric, con un product placement (letteralmente, dimostrazione del prodotto) ben orchestrato e chiaramente visibile per tutta la durata del video.

Nel filmato, che potete trovare facilmente online, spiccano due esemplari della Abarth 600e: una verniciata nel brillante Acid Green, l’altra nel più elegante e scenografico Hypnotic Purple. La prima compare in una scena illuminata in cui Fedez la lava con disinvoltura, mentre la seconda è più nascosta, visibile solo a un occhio attento in un’inquadratura notturna.

Si tratta chiaramente di una strategia pubblicitaria di forte impatto, pensata per rilanciare un modello che, finora, non ha ancora conquistato del tutto il mercato. Infatti, sebbene la Abarth 600e presenti un design sportivo accattivante e una potenza di 280 CV, le vendite non stanno decollando come previsto.

Due i principali ostacoli si possono notare al momento. In primo luogo, la natura esclusivamente elettrica del veicolo, che ha lasciato scettici i puristi del marchio dello Scorpione. In secondo luogo, il prezzo di listino, che parte da 42.950 euro, una cifra non indifferente, che posiziona la vettura nella fascia premium, accanto a modelli blasonati come BMW X1 o Audi Q3. Sarà questa operazione di marketing musicale a dare lo slancio necessario al B-SUV elettrico di casa Abarth?

La speranza è che la forte visibilità mediatica garantita da Fedez e Clara possa intercettare un pubblico giovane e sensibile alla mobilità sostenibile, contribuendo a migliorare la percezione di un’auto dalle ottime prestazioni anche se ancora decisamente poco compresa. Intanto, il pezzo sta già girando nelle radio (dove la 600e si vede poco).