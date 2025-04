Fiat Toro Abarth: sarà questo il design del terzo modello brasiliano dello scorpione?

Messo in produzione a partire dal 2016 e rinnovato nel 2021, Fiat Toro è un pick-up compatto monoscocca prodotto in Brasile per i mercati latinoamericani e basato sull’architettura Small, Wide 4×4. Conosciuto anche come Ram 1000 in Colombia, Panama, Perù e Cile, il pick-up di Fiat ha molti elementi in comune con la Jeep Renegade, la Jeep Compass e i crossover SUV Fiat 500X, ma anche, in particolare, con il nuovo Ram Rampage. È uno dei tanti modelli offerti in Sud America dalla casa torinese che presto potrebbe ricevere una versione Abarth. Secondo indiscrezioni la futura Fiat Toro Abarth potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni come terzo modello dello scorpione prodotto in Brasile.

Ecco quale potrebbe essere il design di Fiat Toro Abarth in arrivo con la futura generazione del pickup

Una nuova generazione del Fiat Toro è attesa tra il 2027 e il 2028, in sostituzione dell’attuale modello rappresentando un’evoluzione completa e più ambiziosa. Tra le indiscrezioni emerse, una in particolare ha attirato grande attenzione: secondo alcune fonti ben informate, potrebbe arrivare una versione sportiva chiamata Fiat Toro Abarth, che andrebbe a coronare la gamma proprio con l’introduzione della seconda serie del pick-up compatto brasiliano.

L’affascinante idea è stata tradotta in un’immagine concreta dal designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva, noto anche come KDesign, specializzato in rendering futuristici di modelli Stellantis. Il creativo ha immaginato la futura Fiat Toro Abarth in chiave sportiva, con tratti estetici decisi, un’impostazione aggressiva e contenuti tecnici degni del marchio dello Scorpione.

A proposito della nuova Fiat Toro 2027/2028 al momento in Brasile si dice che potrebbe offrire motori benzina, diesel e ibridi con potenze fino a 300 CV, assetto sportivo, aerodinamica rivista e abitacolo ad alte prestazioni. La vera domanda, però, è se il mercato sudamericano sia pronto ad accogliere un pick-up compatto ad alte prestazioni come sarebbe una Fiat Toro Abarth.