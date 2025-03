Abarth 600e: quando adrenalina e competizione fanno rima con elettricità

Sviluppare un’auto con tutto lo spirito dello Scorpione, con la stessa ossessione per le prestazioni e l’adrenalina di un veicolo da corsa, ma pensata per un uso convenzionale su strada e su strade pubbliche. Questa è la filosofia che ha guidato il team di tecnici e ingegneri incaricati del progetto che ha dato vita a un’auto destinata a entrare nella leggenda: l’Abarth 600e, la Abarth più potente della storia.

Nello sviluppo dell’Abarth 600e, gli ingegneri del marchio hanno puntato a trasferire l’esperienza delle corse su strada

I numeri da soli sono impressionanti. Con una potenza massima di 280 CV (207 kW), una velocità massima di 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,85 s nella Scorpionissima Limited Edition, Abarth 600e mette la sua tecnologia 100% elettrica al servizio delle emozioni e delle sensazioni sportive. Accanto a lei, anche la versione Turismo esibisce muscoli, con i suoi 240 CV (175 kW) di potenza e la capacità di passare da 0 a 100 km/h in 6,24 secondi. Entrambi i motori offrono un’autonomia di 334 km WLTP e una coppia impressionante di 345 Nm.

Per mettere a punto questa vettura da corsa di serie, Abarth ne ha moltiplicato le potenzialità grazie alla collaborazione con aziende dalla consolidata reputazione nel mondo degli sport motoristici. Nella ricerca delle massime prestazioni, lo Scorpion è partito da casa, con il supporto di Stellantis Motorsport. Il risultato di questo lavoro congiunto è la piattaforma Perfo eCMP, base tecnica dell’Abarth 600e, nonché del suo esclusivo motore elettrico, testato sui circuiti più impegnativi, grazie al banco prova della Formula E, per massimizzarne prestazioni e affidabilità.

L’impeccabile maneggevolezza dell’Abarth 600e nelle curve più strette, il suo controllo della traiettoria e la sua eccezionale manovrabilità sarebbero impossibili senza il differenziale autobloccante meccanico Torsen, sviluppato in collaborazione con JTEKT. Per gli pneumatici, la casa di Clermont-Ferrand si è affidata alla sua esperienza e ai suoi Michelin Pilot Sport EV, che garantiscono un’aderenza perfetta sia sull’asciutto che sul bagnato. I freni sono stati sviluppati da Alcon, con tecnologia a 4 pistoncini mutuata direttamente dalle piste, così come i sedili sportivi Sabelt che, grazie all’ergonomia avvolgente, assicurano il massimo comfort senza perdere nulla delle sensazioni.

Al volante, l’Abarth 600e offre la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida, che le permettono di adattarsi a qualsiasi circostanza senza perdere la sua essenza sportiva. La modalità Turismo si traduce in un’accelerazione fluida, una potenza di 148 CV (110 kW) o 188 CV (140 kW), a seconda della versione, e una coppia di 300 Nm per una guida divertente ed efficiente e una velocità di 150 km/h. Il pedale dell’acceleratore e lo sterzo hanno una taratura sportiva, mentre l’ESP ha un’impostazione standard. La modalità Scorpion Street, invece, sviluppa tra 150 kW e 170 kW, una coppia di 345 Nm e una velocità massima di 180 km/h. Per godere appieno delle sensazioni che regala Abarth 600e, la modalità Scorpion Track privilegia il dinamismo, con piena potenza, sterzo sportivo e impostazioni ESP che permettono di vivere un’esperienza divertente ed emozionante.