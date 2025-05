Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia anche ad aprile 2025

Jeep Avenger continua la sua marcia inarrestabile in Italia. Il modello entry level di Jeep si conferma come il SUV più venduto in assoluto in Italia ad aprile 2025 e anche nel primo quadrimestre del 2025. Avenger sempre secondo i dati di Dataforce è anche il B-SUV elettrico più venduto in Italia non solo ad aprile 2025 ma anche nel primo quadrimestre.

Jeep Avenger si conferma SUV più venduto d’Italia nel mese singolo e nel quadrimestre

Il successo della Jeep Avenger nasce da una strategia ben definita, perfettamente in linea con l’identità del marchio: garantire al cliente la massima libertà di scelta. La gamma è pensata per rispondere a esigenze di mobilità diversificate, unendo innovazione e adattabilità. Oltre alla versione completamente elettrica, l’Avenger è proposta con un efficiente motore 1.2 turbo benzina con cambio manuale, in versione e-Hybrid con trasmissione automatica e, più recentemente, nella variante 4xe a trazione integrale.

Quest’ultima ha confermato le sue doti durante la presentazione internazionale, dimostrandosi agile in città e capace di affrontare con sicurezza anche percorsi off-road. Dotata di un avanzato sistema ibrido a 48V che integra un motore turbo benzina con due unità elettriche da 21 kW, per un totale di 145 CV, la nuova Avenger 4xe incarna lo spirito Jeep, combinando efficienza, prestazioni versatili e una trazione integrale intelligente.

La Jeep Avenger 4xe è proposta in tre versioni: Upland, Overland e la prestigiosa North Face Edition, edizione limitata a 4.806 esemplari, cifra che richiama simbolicamente l’altezza del Monte Bianco. Questa serie speciale esprime un forte legame con la natura e l’esplorazione, grazie all’impiego di materiali robusti, tecnologie all’avanguardia e dettagli distintivi come le finiture Summit Gold e i motivi topografici. Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta un perfetto equilibrio tra esclusività, avventura e design, riflettendo i valori condivisi da Jeep e The North Face.

Anche Renegade e Compass si rinnovano con la nuova gamma North Star, un’edizione speciale che esalta eleganza e contenuti premium. Questi due modelli, simboli del successo europeo di Jeep, continuano a ottenere ottimi risultati, in particolare Renegade 4xe, tra i leader nei B-SUV Plug-In Hybrid. L’allestimento North Star offre un mix raffinato di estetica curata e funzionalità, ideale per chi cerca stile senza rinunciare alla praticità.