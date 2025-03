Jeep Avenger 4xe: al via la produzione nello stabilimento Stellantis di Tychy

Lo stabilimento automobilistico Stellantis di Tychy ha ufficialmente avviato oggi la produzione della Jeep Avenger 4xe a trazione integrale. Il primo veicolo prodotto è stato la Jeep Avenger della serie speciale esclusiva The North Face Edition, limitata a 4.806 unità che simboleggiano l’altezza del Monte Bianco, la vetta più alta d’Europa. La Jeep Avenger 4xe fonde il fascino senza tempo del design e delle capacità Jeep con una trazione integrale più sostenibile e una tecnologia all’avanguardia, offrendo un’esperienza di guida senza eguali. L’edizione speciale, d’altro canto, eleva il concetto di esplorazione, incarnando i valori di entrambi i marchi.

La Jeep Avenger è stata aggiunta al portafoglio di produzione dello stabilimento di Tychy nel gennaio 2023 come rappresentante europeo del marchio Jeep, con l’ambizione di stabilire nuovi standard nel segmento B-SUV. Rappresenta un’offerta senza pari per i clienti con uno stile di vita attivo che hanno bisogno di un’auto compatta con soluzioni tecnologiche all’avanguardia per perseguire le proprie passioni.

La Jeep Avenger è la vincitrice del prestigioso premio “Auto europea dell’anno 2023”, insieme a numerosi altri riconoscimenti. Il meritatissimo riconoscimento del modello è ulteriormente dimostrato dai suoi impressionanti dati di vendita, con oltre 160.000 ordini dei clienti dal suo lancio.

Lo stabilimento di Tychy, unico produttore al mondo della Jeep Avenger, ha subito una modernizzazione dei processi tecnologici per assumere il ruolo di produttore dell’ultima generazione di veicoli del segmento B-SUV Stellantis, che sono fondamentali per il portafoglio del gruppo. Gli investimenti hanno ampliato le capacità produttive della fabbrica per includere propulsori a basse e zero emissioni. Di conseguenza, la gamma Avenger è una delle più complete, offrendo tre opzioni di propulsori, due trasmissioni e due opzioni di trasmissione, garantendo una maggiore libertà di scelta per i clienti.

Janusz Puzoń, direttore dello stabilimento Stellantis di Tychy, ha affermato: “L’avvio della produzione della Jeep Avenger da parte del team di Tychy, guidato da Tomasz Gębka, a cui ho l’onore di succedere come direttore dello stabilimento, ha segnato un nuovo capitolo per lo stabilimento di Tychy. Lo stabilimento ha assunto la responsabilità di produrre veicoli per il segmento B-SUV, un segmento molto popolare tra i clienti europei. Oggi, possiamo affermare con sicurezza che ha svolto un buon lavoro. Il team di Tychy ha contribuito al successo di mercato dell’Avenger, assicurando che, sia dal punto di vista della produzione che della qualità, soddisfi i più elevati standard del settore automobilistico. Sarà un onore per me guidare un team così professionale negli anni a venire”.

La Jeep Avenger 4xe è disponibile in tre livelli di allestimento: Upland, Overland e l’esclusiva serie speciale The North Face Edition. Tutte le versioni sono dotate di un rivoluzionario propulsore 4xe, che fonde perfettamente l’efficienza ibrida con la tecnologia AWD all’avanguardia. Al centro c’è un sistema ibrido da 48 V, caratterizzato da un potente motore turbo da 1,2 litri che genera 145 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW situati nella parte anteriore e posteriore.

Questa configurazione fornisce trazione integrale ed è abbinata a una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 velocità, che consente al veicolo di guidare in modalità completamente elettrica a basse velocità. Questa configurazione garantisce prestazioni di alto livello, con l’Avenger 4xe che raggiunge una potenza massima di 145 CV e una velocità massima di 194 km/h, 10 km/h in più rispetto alla versione e-Hybrid. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi. Il propulsore della Jeep Avenger 4xe si distingue come il più potente della gamma ibrida Avenger, offrendo 36 CV e 25 Nm di coppia in più rispetto all’e-Hybrid FWD, il che si traduce in un’accelerazione più rapida e una velocità massima più elevata, mantenendo solo un leggero aumento delle emissioni di CO2 .

Oltre alla potenza pura, le capacità della Jeep Avenger 4xe sono ulteriormente migliorate dalle sue prestazioni fuoristrada superiori. Vanta angoli fuoristrada ottimizzati: angolo di attacco di 22 gradi, angolo di dosso di 21 gradi e angolo di uscita di 35 gradi. L’altezza da terra è stata aumentata di 10 mm a 210 mm e una profondità di guado fino a 400 mm, rendendola più robusta e versatile rispetto al modello a trazione anteriore. La capacità di trazione integrale offre una trazione superiore su terreni diversi.

Un componente chiave della potenza dell’Avenger 4xe è il riduttore 22,7:1 sull’asse posteriore, che fornisce una straordinaria coppia alla ruota posteriore di 1.900 Nm, assicurando una trazione eccezionale anche su superfici ripide e difficili. Il veicolo può gestire pendenze fino al 40% su terreni difficili come la ghiaia e mantenere fino al 20% di trazione quando l’asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.

Dotata di un sistema di trazione integrale intelligente, la Jeep Avenger 4xe assicura che le capacità 4×4 siano prontamente disponibili quando necessario. A seconda della modalità di guida selezionata, a basse velocità (tra -30 e +30 km/h), la trazione permanente su tutte e quattro le ruote viene mantenuta con una ripartizione della coppia 50:50. A velocità medie (da 30 a 90 km/h), la trazione dell’assale posteriore si innesta solo quando necessario, mentre ad alte velocità (oltre i 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinnesta dall’assale per ottimizzare il consumo di carburante.

Inoltre, il sistema Selec-Terrain dell’Avenger 4xe consente ai conducenti di passare da una modalità all’altra su misura per specifiche condizioni di guida.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, nata dalla collaborazione di due marchi leggendari, è al vertice della gamma Jeep Avenger. Questo veicolo altamente esclusivo porta il potenziale dell’Avenger a nuovi livelli, offrendo una perfetta sinergia tra l’iconica tradizione off-road di Jeep e l’esperienza di The North Face nell’esplorazione outdoor. Insieme, hanno creato un prodotto che abbraccia i grandi spazi aperti e ridefinisce il concetto di esplorazione, il tutto sostenendo la mobilità elettrificata.

Aggiungendo al senso di esclusività e praticità, l’Avenger 4xe The North Face Edition include una serie di funzionalità avanzate come l’illuminazione ambientale multicolore, un sistema di navigazione, un parabrezza riscaldato per le avventure con tempo freddo e sedili anteriori riscaldati per il comfort durante le spedizioni invernali. Le caratteristiche funzionali del veicolo sottolineano ulteriormente la sua capacità moderna, con il sistema Passive Entry e un portellone elettrico vivavoce che semplifica il carico dell’attrezzatura e la partenza per la prossima avventura.

Celebrando 50 anni di produzione, lo stabilimento di Tychy impiega attualmente 2.600 persone. L’anno scorso, 224.017 auto sono uscite dalle sue linee di produzione. A gennaio di quest’anno, nello stabilimento è stata prodotta la tredicimilionesima auto nella storia dell’azienda.