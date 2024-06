Jeep Avenger e-Hybrid protagonista del nuovo Porte Aperte il 15 e 16 giugno

Nuovo weekend di porte aperte nelle concessionarie di Jeep in Italia. Ancora una volta protagonista sarà Avenger ed in particolare la versione Jeep Avenger e-Hybrid. Si tratta di una versione molto importante che rappresenta una sorta di punto di ingresso al mondo delle auto elettrificate che Jeep mette a disposizione dei suoi clienti che vogliono iniziare ad avvicinarsi alle nuove tecnologie con cautela.

Weekend di porte aperte in Italia il 15 e 16 giugno per ammirare la nuova Jeep Avenger e-Hybrid

Ricordiamo che Jeep Avenger e-hybrid è equipaggiata con un innovativo sistema ibrido a 48 Volt. Il suo motore termico da 100 CV lavora in sinergia con un motore elettrico da 21 kW, integrati in un sofisticato cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti. Il sistema è completato da un generatore di avviamento a cinghia a 48 Volt, che assicura passaggi impercettibili alla modalità elettrica e contribuisce a diminuire le emissioni di CO2.

Ricordiamo che questa tecnologia oltre che in Avenger è presente anche in altri due modelli della casa automobilistica americana. Ci riferiamo alle recenti Renegade e Compass Model Year 2024. Anche queste auto potranno essere ammirate dal vivo dai clienti di Jeep e dai semplici appassionati in tutte le concessionarie del brand americano presenti sul territorio italiano il 15 e 16 giugno 2024.

Jeep Avenger e-Hybrid viene offerta ad un prezzo molto interessante. Secondo le promozioni di Jeep per potersi mettere alla guida di questa auto le promozioni partono da 149 euro al mese. Con questi nuovi modelli dunque la gamma del marchio Jeep si arricchisce ulteriormente offrendo una sempre maggiore libertà di scelta con la rete dei concessionari ufficiali in Italia che si conferma sempre di più come un’interfaccia essenziale tra Jeep e gli automobilisti durante l’attuale fase di cambiamento energetico.