Ferrari elettrica: l’ex designer Apple Jony Ive collaborerà con il cavallino rampante

L’anno prossimo salvo imprevisti debutterà la prima Ferrari elettrica un modello particolarmente atteso da appassionati e addetti ai lavori curiosi di capire come sarà e quale caratteristiche avrà la prima auto elettrica della casa automobilistica del cavallino rampante.

Anche l’ex designer Apple Jony Ive parteciperà alla creazione della prima Ferrari elettrica

Al momento sappiamo solo che il CEO Benedetto Vigna e il presidente John Elkann hanno già guidato la prima Ferrari elettrica affermando che da lo stesso piacere di guida e le stesse sensazioni di una normale Ferrari. Sappiamo anche che molto probabilmente questo veicolo avrà le sembianze di un SUV, una sorta di versione ridotta di Ferrari Purosangue come si evince dalle foto spia apparse sul web nelle scorse settimane che hanno mostrato il prototipo del modello con carrozzeria a ruote alte. Proprio sulla scia di questo avvistamento è stato realizzato dal designer Avarvarii questo render che vi mostriamo in questo articolo che immagina così la prima Ferrari elettrica della storia.

A proposito di questo futuro modello si dice che anche l’ex designer di Apple Jony Ive possa dare il suo contributo alla realizzazione di questa vettura. In particolare secondo un recente articolo del New York Times, si dice che Jony Ive si occuperà del design dello schermo interno e del volante della nuova Ferrari elettrica. John Elkann, presidente di Exor e Ferrari, ha voluto coinvolgere Ive proprio per la sua esperienza con l’Apple Watch, dove il designer ha trasformato un oggetto tradizionalmente analogico in un dispositivo digitale. Questo è esattamente ciò che Ferrari intende fare con gli interni della sua auto elettrica, fondendo tradizione e innovazione in un design rivoluzionario.

Vedremo dunque a proposito della prima Ferrari elettrica quali altre novità emergeranno prima del suo debutto che dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno come anticipato dallo stesso numero uno del cavallino rampante, l’amministratore delegato Benedetto Vigna.