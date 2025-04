Ferrari elettrica: John Elkann conferma il nome del primo EV del cavallino rampante

Ferrari sta per dare il via ad una nuova fase della sua storia con il debutto il prossimo 9 ottobre della prima Ferrari elettrica, uno dei modelli più attesi in assoluto nel mondo dei motori in questo 2025. Il presidente della casa automobilistica del cavallino rampante, John Elkann, nei giorni scorsi ha rivelato che la Ferrari si sta preparando da anni al lancio del suo primo modello totalmente elettrico. Inoltre Elkann ha pure confermato che questa vettura si chiamerà proprio Ferrari elettrica come era trapelato già nei mesi scorsi.

Ferrari elettrica è il nome scelto per la prima super car a zero emissioni del cavallino rampante

“L’elettrificazione è un percorso che seguiamo da decenni, iniziando dalla Formula Uno e proseguendo con le nostre auto da corsa e, ora, le auto sportive”, ha dichiarato John Elkann durante l’assemblea annuale degli azionisti. “Siamo entusiasti di presentare la Ferrari Elettrica”. Dunque sarà proprio questo il nome del modello tanto atteso dai fan della casa di Maranello di tutto il mondo. In Formula 1, l’adozione di sistemi di propulsione ibridi risale al 2014, mentre il sistema “KERS”, che consente il recupero dell’energia cinetica durante la frenata, è stato introdotto nel 2009. Elkann ha sottolineato che Ferrari continuerà a mantenere il “controllo completo” sui componenti essenziali delle sue auto, garantendo l’eccellenza e l’innovazione che caratterizzano il marchio. Inoltre, la recente inaugurazione dell’e-building a Maranello, il centro di ricerca e sviluppo, fornirà a Ferrari maggiore flessibilità produttiva per la creazione dei suoi futuri modelli.

“Ora possiamo anche affermare che tutti i nostri componenti elettrici chiave sono sviluppati e realizzati artigianalmente a Maranello”, ha dichiarato John Elkann. Durante l’assemblea degli azionisti, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha ribadito che Ferrari continuerà a produrre veicoli con motore a benzina, ibridi e completamente elettrici. “In effetti, in linea con la nostra strategia, continuiamo a investire in tutti e tre i tipi di propulsori… per offrire ai nostri clienti la massima libertà di scelta”, ha aggiunto. Lo scorso anno, il 51% delle vendite globali di Ferrari è stato rappresentato dai modelli ibridi, un segno chiaro del successo della strategia di diversificazione dei propulsori adottata dal marchio.