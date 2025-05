Giro di Sicilia 2025: pronto al via il prestigioso evento per auto storiche

Ormai il conto alla rovescia sta per giungere al suo epilogo. Il Giro di Sicilia 2025 per auto storiche è pronto a prendere le mosse. L’evento, organizzato dal Veteran Car Club Panormus, andrà in scena dal 14 al 18 maggio. Grandi le aspettative, perché si tratta di una kermesse motoristica di lunga tradizione, più volte premiata ai più alti livelli.

Nel corso della sua storia, questa festa a quattro ruote ha portato nell’isola alcune delle auto più esclusive al mondo. Sempre forte l’interesse dei grandi collezionisti nei suoi confronti. Adesso la tradizione si rinnova, con un nuovo atto del prestigioso cammino, sotto una sapiente regia, che ha dato prova di grande capacità nella gestione ottimale di un rendez-vous di questa portata.

Il Giro di Sicilia rievoca, in chiave turistica, l’omonima corsa degli anni romantici dell’automobilismo, nata da un ceppo comune con la mitica Targa Florio. La mente creativa fu sempre quella del vulcanico don Vincenzo Florio. Era una sfida molto difficile, lungo oltre 1.000 chilometri di percorso, che mettevano a dura prova uomini e mezzi. Le case automobilistiche vi partecipavano anche con l’intento di affinare i prodotti, essendo un banco di prova molto severo.

Il primo appuntamento con il Giro di Sicilia sportivo prese forma nel 1912. Al 1957 risale l’ultima edizione di velocità, chiusa col successo di Olivier Gendebien su Ferrari 250 GT. L’anno dopo l’evento andò in scena con la formula della regolarità, come accade per la sua rievocazione turistica, ormai pronta ad offrire il suo splendore.

Sono attese nell’isola auto storiche di grande pregio, ma nel parterre ci saranno pure alcune belle vetture di epoca più recente, che impreziosiranno ulteriormente il colpo d’occhio. A breve la conferenza stampa, che scioglierà il velo sugli ultimi dettagli e sulla lista completa dei partecipanti. Si annuncia uno spettacolo molto suggestivo, destinato a fare la gioia dei protagonisti e del pubblico, che potrà ammirare le vetture classiche e alcune supercar moderne lungo il percorso. Ormai ci siamo. I motori sono pronti ad accendersi.

Programma Giro di Sicilia 2025 auto storiche

Anteprima: Aspettando il Giro di Sicilia

Facoltativo – Optional:

12 Maggio 2025 – Lunedì

– Ore 16:00 Palermo “Salita Monte Pellegrino – Vivere un Sogno” – Circuito Chiuso.

– Visita Culturale al Santuario di Santa Rosalia.

– e Pernottamento. Dinner and Overnight: Hotel 4 stelle Astoria Palace

13 Maggio 2025 – Martedì

– Ore 16:00 Rievocazione “Coppa Panormitan” 1904-2025 la prima corsa dei Florio, Palermo-Monreale.

– Visita Guidata del Duomo di Monreale.

– Cena e Pernottamento. Dinner and Overnight: Hotel 4 stelle Astoria Palace

XXXIV GIRO DI SICILIA

Trofeo “Piero Taruffi”

14 Maggio 2025 – Mercoledì

– Ore 9:00/17:00 Palermo – Verifiche Tecniche – Administrative Check.

– 17:30 – Circuito di Palermo.

Visita Guidata della Palazzina Cinese.

– Ore 19:00 – Cena. Dinner.

– Ore 20:00 – START Palermo Giro di Sicilia – “Trofeo Ciccio di Cefalù”.

TRANSITO/TRANSIT: Bagheria, Trabia, Termini Imerese, Cefalù – Centro Storico, Pollina.

– Pernottamento. Overnight Stay: Hotel 4 stelle Mangia’s Resort – Pollina.

15 Maggio 2025 – Giovedì

– START – Pollina ore 8:30 – Grand Prix dell’Etna

– TRANSITO/TRANSIT: Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Sant’Agata di Militello: sosta Visita Guidata al castello Gallego; Capo d’Orlando, Ucria, Santa Domenica Vittora.

– Sosta pranzo. Lunch Break

– TRANSITO/TRANSIT: Randazzo, Linguaglossa, Zafferana Etnea, Etna – Grand Prix dell’Etna, Nicolosi, Mascalucia, Brucoli.

– Cena e Pernottamento. Overnight Stay: Hotel 5 stelle Mangia’s Resort – Brucoli.

16 Maggio 2025 – Venerdì

– START ore 8:30 – Brucoli – “Memorial Villoresi”

– TRANSITO/TRANSIT: Siracusa, Ortigia: Visita Culturale Guidata sull’Isola; Noto, Rosolini.

– (Sosta pranzo. Lunch Break.)

– TRANSITO/TRANSIT: Modica, Ragusa Ibla, Comiso, Vittoria, Gela, Marina di Butera.

Cena e Pernottamento. Dinner and Overnight Stay. Hotel 4 stelle Sikania Resort – Marina di Butera.

17 Maggio 2025 – Sabato

– START ore 8:30 – Marina di Butera – Trofeo “Costa del Mito”

– TRANSITO/TRANSIT: Palma di Montechiaro, Agrigento Valle dei Templi: Visite Culturali Guidate, Porto Empodecle.

– (Sosta pranzo. Lunch Break.)

– TRANSITO/TRANSIT: Scala dei Turchi, Castelvetrano, Templi di Selinunte: Visite Culturali Guidate, Selinunte.

– Premiazione Giro di Sicilia – Trofeo “Piero Taruffi”.

– Cena e pernottamento. Dinner and Overnight: Paradise Beach Resort – Selinunte.

XLIV LA SICILIA DEI FLORIO

18 Maggio 2025 – Domenica

– START ore 8:30 – Selinunte

– TRANSITO/TRANSIT: Partanna, Santa Ninfa, Nuova Gibellina, Alcamo, Partinico, Palermo.

– (Pranzo. Lunch Break.)

– Premiazione “La Sicilia dei Florio”.

Fonte | Giro di Sicilia official web site