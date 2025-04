Nuova Fiat Pandina: ecco perchè avrà prezzi molto bassi ma elevata qualità

Nuova Fiat Pandina dovrebbe essere il nome scelto per l’erede di Fiat Panda che di certo vedremo entro il 2030 forse addirittura già nel corso del 2028, secondo le ultime indiscrezioni trapelate. Questa auto sarà prodotta sempre a Pomigliano molto probabilmente sulla stessa piattaforma della Fiat 500. A quanto pare, per questa auto Fiat sta studiando nuove soluzioni tecnologiche che potrebbero consentire alla principale casa automobilistica di poterla proporre sul mercato a prezzi davvero interessanti sia nella versione ibrida, che non dovrebbe mancare, che in quella elettrica.

Il prezzo potrebbe essere l’arma vincente della nuova Fiat Pandina grazie alle nuove soluzioni sviluppate da Fiat

A proposito di quest’ultima ricordiamo che Fiat sta lavorando per ottimizzare l’efficienza e i costi della batteria LFP anche con l’aiuto di CATL cosa che nei prossimi anni dovrebbe portare sul mercato soluzioni molto interessanti con auto elettriche low cost che garantiranno comunque una buona autonomia. La nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in alcuni celebri render tra cui quello di Avarvarii, dovrebbe essere una delle prime auto di Stellantis a beneficiare di queste nuove tecnologie che le permetteranno di arrivare sul mercato con un prezzo di lancio davvero molto basso e sicuramente in linea con quello della concorrenza diretta sia delle case europee che di quelle cinesi che nei prossimi anni avranno un ruolo sempre più importante nel segmento A del mercato. Segmento dove si collocherà questa auto che manterrà una lunghezza simile al modello attuale di circa 3,6 metri.

Lo stesso dovrebbe avvenire anche con la versione ibrida che dovrebbe fare un salto di qualità in avanti rispetto a quanto proposto da Fiat con l’attuale Grande Panda e il tutto ad un prezzo di lancio davvero interessante. Insomma questa vettura dovrebbe avere le carte in regola per fare davvero bene sul mercato confermando quanto di buono fatto nell’ultimo decennio dalla Panda e forse addirittura dando a Fiat anche qualcosina in più in termini di immatricolazioni e quote di mercato. Anche questa auto sarà una vettura globale che verrà proposta anche in Africa, Medio Oriente e Sud America. In quest’ultimo continente però molto probabilmente con un nome diverso, forse quello di nuova Fiat Mobi.

Tra l’altro, come è possibile vedere anche da questi render che vi proponiamo, la nuova Fiat Pandina per garantirsi un grande successo commerciale potrebbe beneficiare oltre che di tanta tecnologia e prezzi bassi anche di un design molto interessante. Questo, come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois nelle scorse settimane, sarà in parte ispirato a quello della prima generazione di Panda degli inizi degli anni ’80 e in parte da quello della nuova Fiat Grande Panda.

Dunque si tratterà di uno stile moderno e al passo coi tempi, ma con un occhio anche alla storia e alla tradizione del marchio, che sicuramente renderà gradevole il modello avvicinando anche tanti giovani ad un marchio che è destinato a confermare la sua posizione di leader all’interno del gruppo Stellantis e addirittura ad ampliarla. Le prime informazioni più precise su questa auto potrebbero arrivare già verso la fine del prossimo anno quando non è da escludere che qualche teaser o le prime foto spia possano trapelare. Di certo si tratterà di un modello fondamentale per garantire la piena occupazione nello stabilimento di Pomigliano per moltissimi anni.