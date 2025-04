DS Automobiles si prepara all’E-Prix di Monaco, il weekend più prestigioso della stagione di Formula E

Nel fine settimana del 3 e 4 maggio, il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E scriverà una nuova pagina della sua storia ospitando per la prima volta una doppia gara sul leggendario circuito di Monaco, un evento senza precedenti nel mondo del motorsport completamente elettrico. Questa edizione dell’E-Prix di Monaco si preannuncia quindi ancora più entusiasmante e ricca di colpi di scena per gli undici team che compongono la griglia di partenza della serie, chiamati ad affrontare due gare in due giorni con il massimo livello di concentrazione e preparazione. DS Automobiles, protagonista affermata della Formula E, arriva al Principato con grandi ambizioni.

DS Automobiles punta a mettere a frutto tutta la sua esperienza e il suo know-how per brillare ancora una volta sulle strade del principato

Il team francese ha già conquistato due vittorie prestigiose su questo tracciato iconico: la prima nel 2019 con Jean-Éric Vergne e la seconda nel 2021 grazie ad Antonio Felix Da Costa. Forte di questa tradizione vincente e spinta dalla determinazione a consolidare la propria posizione ai vertici del campionato, DS punta a ripetere il successo anche in questo intenso weekend monegasco. Insieme a Penske Autosport, il marchio francese premium del Gruppo Stellantis punta a piazzarsi tra i primi tre grazie al profondo know-how di “Jev” e del suo compagno di squadra Maximilian Günther, vincitore a Gedda.

Un ulteriore vantaggio di questo eccezionale E-Prix sarà la nuova N°8 di DS Automobiles, presentata da DS Automobiles in una livrea appositamente progettata. La N°8, l’ultima ammiraglia 100% elettrica del marchio, che beneficia di concetti ed elementi provenienti direttamente dalla Formula E, completerà alcuni giri del famoso circuito prima della gara di apertura. L’ottavo E-Prix di Monaco si svolgerà sabato 3 maggio (Gara 1) e domenica 4 maggio (Gara 2) alle 15:00 CET.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: “L’E-Prix di Monaco è senza dubbio il weekend di gara più importante della stagione per DS Automobiles. È un circuito leggendario dove abbiamo scritto alcuni dei capitoli più belli della nostra storia e il nostro obiettivo è brillare ancora una volta questo fine settimana. Grazie alle prestazioni della nostra DS E-TENSE FE25 e al talento dei nostri piloti, siamo più che in grado di portare a casa grandi risultati.”