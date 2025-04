Fiat Pulse 2026: ecco come cambia il design del SUV compatto

Il sito brasiliano Autos Segredos ha pubblicato nelle scorse ore un render in cui viene mostrato come dovrebbe cambiare il design di Fiat Pulse 2026 versione aggiornata del SUV compatto che dovrebbe debuttare a breve. Il modello continuerà ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa torinese in Sud America ancora per qualche anno prima di ricevere la nuova generazione che secondo indiscrezioni manterrà lo stesso nome ma avrà le sembianze della futura Fiat Pandissima che noi in Europa conosceremo nel corso della prossima estate.

Ecco quale dovrebbe essere il nuovo look di Fiat Pulse 2026 che vedremo a breve

Fiat Pulse 2026 avrà un nuovo paraurti anteriore, con un nuovo design della griglia principale e inferiore. Sebbene gli elementi della griglia principale non siano gli stessi della Fastback ridisegnata avvistata sempre da Autos Segredos, il design dei paraurti dei SUV dovrebbe essere nel complesso unificato. La presa d’aria inferiore sarà la stessa della Fiat Fastback e della Pulse ridisegnata, come indicano le foto spia.

Fiat Pulse del 2026 manterrà il motore 1.3 Firefly nella versione base Drive, che ha mantenuto la potenza di 107 CV con etanolo e 98 CV con benzina. La coppia rispetto al motore che equipaggia i modelli Fiat è stata ridotta di 0,1 kgfm, arrivando a 13,6 kgfm con etanolo e 13,1 kgfm con benzina. Ora è abbinato solo al cambio CVT.

Le versioni Audace e Impetus saranno vendute esclusivamente con il sistema T200 Hybrid composto dal motore 1.0 Turbo 200 Flex con potenze di 130 CV a etanolo e 125 CV a benzina, mentre la coppia è di 20,4 kgfm indipendentemente dal carburante. Rimane collegato al cambio CVT che simula sette marce.

Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 continuerà invece con il motore 1.3 Turbo Flex con potenze di 185 CV con etanolo e 180 con benzina. La coppia rimane a 27,5 kgfm, indipendentemente dal carburante. Il cambio è automatico AT6. Ricordiamo infine che il debutto di Fiat Pulse 2026 dovrebbe avvenire intorno alla metà del 2025.