Fiat Pulse con motore T200 dice addio al mercato brasiliano

Quando Fiat ha lanciato in Brasile la Fiat Pulse T200 Hybrid lo scorso anno, ha deciso di continuare a offrire anche le versioni T200 non elettrificate, affiancandole alle varianti con il sistema mild-hybrid da 12V. Di conseguenza, i modelli Audace e Impetus T200 erano disponibili sia con che senza elettrificazione, a seconda delle preferenze. Tuttavia, al momento, il configuratore del marchio non propone più le versioni non ibride (T200) del SUV entry-level.

Dal 31 marzo in Brasile sono scomparse le versioni T200 non Hybrid dal configuratore di Fiat Pulse

La “sparizione” delle versioni Audace e Impetus T200 senza elettrificazione coincide con il termine per la vendita delle unità già prodotte di veicoli non conformi alla PL8, la fase attuale del programma nazionale di controllo delle emissioni, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 in Brasile. Il termine per la vendita di queste unità era fissato per il 31 marzo.

Le versioni ibride della Fiat Pulse T200, invece, mantengono lo stesso motore 1.0 turbo flex presente nelle altre configurazioni, con 130 CV di potenza e 20,4 kgfm di coppia. Tuttavia, queste versioni sono dotate di un sistema mild-hybrid, che include due batterie da 12 V: una al piombo (68 Ah) nel vano motore e una agli ioni di litio (11 Ah) sotto il sedile del conducente. Il sistema ibrido è gestito dal modulo DBSM (Dual-Battery Switch Module), che regola il collegamento e la disconnessione delle batterie, ottimizzando il funzionamento del veicolo.

Al momento non è chiaro se si tratta di una decisione definitiva o solo di qualcosa di momentaneo. Il fatto però che le versioni con questo motore siano scomparse proprio il 31 marzo, termine ultimo per la vendita di queste unità fa pensare che Fiat abbia deciso di dire addio in maniera definitiva a questo motore senza alcuna forma di ibridazione.