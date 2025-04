Fiat Toro restyling avrà un nuovo look e più tecnologia

Lanciata nel 2016 in Brasile, la Fiat Toro sta per raggiungere il suo decimo anno di presenza sul mercato, un periodo che la rende pronta per un necessario restyling. Il pick-up di medie dimensioni, che ha riscosso un buon successo in vari mercati, si prepara quindi a un importante aggiornamento, come confermato a inizio anno da Martin Scrimaglia, direttore del marchio in Argentina. Ora, i primi prototipi camuffati della nuova Fiat Toro restyling sono stati avvistati in Brasile, nello stato di Pernambuco, dove ha sede lo Stellantis Automotive Hub. Queste immagini lasciano intendere che il debutto della versione rinnovata della Toro sia davvero imminente, con il lancio che potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Cambio di design e nuove tecnologie per Fiat Toro Restyling in arrivo in Brasile

Guidando mimetizzato attraverso il Pernambuco, lo stato in cui ha sede lo Stellantis Automotive Hub a Goiana, Fiat Toro restyling sta già iniziando a rivelare dove saranno concentrate le sue prossime innovazioni. Nella parte posteriore, si può notare che il paraurti e la copertura non dovrebbero cambiare posizione, trattandosi di un cambiamento molto meno profondo di quanto immaginato. Le luci, se cambiano, dovrebbero concentrarsi anche sugli elementi interni.

Il camuffamento del prototipo si concentra principalmente sui lati, dove le ruote sembrano presentare un nuovo design. Attualmente, il pick-up Fiat Toro offre cerchi in acciaio da 16 pollici con coprimozzo nella versione base, da 17 pollici nelle varianti intermedie e da 18 pollici nelle versioni più lussuose. Tuttavia, come accade spesso con i pick-up, le modifiche più rilevanti si prevedono nella parte anteriore del veicolo. Sebbene il design resti parzialmente nascosto, spicca una nuova luce diurne (DRL) con elementi a pixel, simile a quella presente nella nuova Argo 2026 e nella Cronos, suggerendo un aggiornamento significativo per il look del modello.

Anche la griglia anteriore della Fiat Toro restyling subirà delle modifiche, adottando il nuovo motivo filettato già visto nelle foto spia della berlina compatta. Per il resto, molti elementi del design rimarranno invariati, come il doppio faro anteriore e la cornice inferiore del fendinebbia, che continuerà a presentare gli elementi circolari sui lati. Questo restyling rappresenta il secondo aggiornamento per il pick-up, che nel 2021 aveva già ricevuto un nuovo look e una nuova motorizzazione.

Il prossimo intervento servirà a distinguere ulteriormente la Toro dai modelli cugini, il Titano e il Rampage, e a rafforzare l’identità del pick-up all’interno del marchio italiano. A febbraio, la Toro aveva già visto una riorganizzazione del portfolio, con l’introduzione del motore Multijet 2.2 Turbodiesel, in comune con il Ram. Attualmente, sono disponibili sei varianti del modello, con prezzi che vanno da R$ 155.990 per la versione base Endurance a R$ 224.990 per la versione top di gamma Ranch.