Fiat Toro sarà la terza auto Abarth prodotta in Brasile

Dal Brasile arrivano alcune indiscrezioni concernenti Abarth. A quanto pare dopo Pulse e Fastback la casa automobilistica dello scorpione punta al lancio del suo terzo modello prodotto in quel paese. Si tratterebbe di una versione ad alte prestazioni del pickup Fiat Toro. Dopo 10 anni di presenza sul mercato, l’attuale Toro subirà un altro sottile cambiamento estetico, mentre la prossima generazione, denominata F3P, a cui Fiat sta già lavorando avrà persino una versione Abarth.

Fiat Toro: con la seconda generazione in arrivo anche una versione Abarth

Secondo fonti esclusive di Auto+, la produzione della seconda generazione del Fiat Toro inizierà nel 2027, con il lancio previsto nel 2028. Nonostante un cambiamento radicale, la nuova Toro manterrà la piattaforma Small Wide, utilizzata anche dalla terza generazione della Jeep Compass per il mercato brasiliano. Fiat intende rendere il Toro più sportivo, differenziandolo dal Ram Rampage, che rimarrà un pick-up più tradizionale. Il nuovo modello sarà caratterizzato da un design “aero fastback”, con una forma coupé per il roll-bar e un secchio trattato come un baule. Esteticamente, la Toro avrà linee più squadrate e elementi pixelati, ma con un look più sportivo.

Dal punto di vista estetico, la Fiat Toro Abarth avrà dettagli in fibra di carbonio, ruote più grandi, parte inferiore della carrozzeria verniciata, nonché un tetto panoramico, un quadro strumenti digitale più grande e un impianto audio di alta qualità. Gli interni saranno oscurati e avranno dettagli in fibra di carbonio, elemento ripreso anche nella griglia anteriore e nei dettagli esterni.

Fiat Toro Abarth avrà un motore 2.0 litri quattro cilindri turbo. Tuttavia, il motore sarà già flex, il che potrebbe portarlo ad erogare una potenza leggermente superiore ai 272 CV e 40,8 kgfm (si vocifera di 280 CV). Il cambio sarà automatico a nove rapporti con trazione 4×4. Sospensioni, sterzo e scarico saranno rielaborati ispirandosi alla Fastback Abarth.