DS N°8: partita la produzione nello stabilimento di Melfi

Dopo che gli ordini sono stati aperti in Italia poche settimane fa, la produzione dei primi esemplari della DS N°8 prosegue a pieno ritmo presso lo storico stabilimento Stellantis di Melfi (PZ). Questo impianto, riconosciuto per l’elevata qualità produttiva e il suo ruolo chiave nella transizione verso la mobilità elettrica, è stato scelto per la realizzazione di questo modello innovativo. La N°8 rappresenta il primo veicolo di grandi dimensioni del marchio – e più in generale di Stellantis in Europa – a essere sviluppato esclusivamente in versione 100% elettrica.

La nuova DS N°8 prende forma sulle linee di produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi

Inoltre, è la prima vettura prodotta in Italia dal Gruppo a sfruttare la piattaforma multi-energy STLA Medium. Con una straordinaria autonomia e un’efficienza aerodinamica tra le migliori della categoria, la DS N°8 si impone come nuovo riferimento nel segmento D-SUV elettrici. Questo modello incarna la visione del brand per il futuro della mobilità premium, offrendo un’esperienza di guida avanzata, tecnologica e al tempo stesso emozionante ed esclusiva.

La nuova ammiraglia DS prende vita con orgoglio nello stabilimento italiano di Melfi, simbolo di eccellenza manifatturiera e innovazione tecnologica. Questo impianto, attivo dal 1994, rappresenta un punto di riferimento nella produzione automobilistica globale, unendo artigianalità e avanzate tecnologie industriali. Dotato di processi altamente automatizzati e orientati alla sostenibilità, lo stabilimento gioca un ruolo strategico nella transizione elettrica di Stellantis.

L’avvio della produzione della DS N°8 a Melfi segna un passo concreto nell’attuazione del Piano per l’Italia, annunciato a dicembre presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo piano autofinanziato rafforza la centralità del nostro Paese nelle strategie industriali del gruppo, incrementando la produzione di modelli elettrici e ibridi, tutelando l’occupazione e investendo sulla formazione e riqualificazione dei lavoratori.

Nei prossimi anni, Melfi vedrà il lancio di sette nuovi modelli basati sulla piattaforma STLA Medium, a partire proprio dalla DS N°8. Questa piattaforma all’avanguardia offre oltre 700 km di autonomia, massima efficienza energetica e un sistema di ricarica ai vertici della categoria. Grazie alla sua flessibilità, permette di sviluppare una gamma diversificata di veicoli nei segmenti strategici C e D, con differenti configurazioni di trazione, consolidando l’impianto lucano come fulcro dell’innovazione automobilistica in Italia.