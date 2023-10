DS 8: il futuro SUV elettrico sarà una delle due auto prodotte a Melfi dai francesi

DS, il marchio premium del gruppo Stellantis, ha svelato i primi dettagli ufficiali sul suo prossimo SUV elettrico, che molto probabilmente si chiamerà DS 8. Si tratta di un modello che si posizionerà al vertice della gamma DS, e che forse sarà presentato al Salone di Parigi del 2024.

DS 8: il futuro SUV elettrico della casa francese sarà prodotto a Melfi

Il nuovo DS 8 2024 sarà basato sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la stessa che equipaggerà le future Opel Manta, Jeep Compass e Lancia Gamma. Si tratta di una base modulare e flessibile, che permette di realizzare auto di diverse dimensioni e forme, con motorizzazioni esclusivamente elettriche.

Il design del nuovo DS 8 2024 sarà ispirato a quello della concept car DS Aero Sport Lounge presentata al Salone di Ginevra del 2020. Il nuovo SUV elettrico avrà un aspetto elegante e sportivo, con una carrozzeria a cinque porte e un tetto spiovente. La calandra sarà sostituita da una mascherina con il logo DS in posizione centrale. I fari saranno sottili e avranno una firma luminosa a LED, che si estenderà fino ai lati della mascherina. Il profilo sarà slanciato e aerodinamico, con una linea di cintura alta e dei passaruota scolpiti. La parte posteriore sarà caratterizzata da dei fanali orizzontali e da un diffusore integrato nel paraurti.

L’abitacolo del nuovo DS8 2024 sarà lussuoso e tecnologico, con una capacità di carico di circa 500 litri. Il cruscotto sarà dominato da uno schermo touch da 12 pollici, che integrerà il sistema multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema di infotainment sarà connesso al servizio DS Connect, che offrirà informazioni sullo stato dell’auto, sulla manutenzione e sui servizi disponibili. La plancia sarà raffinata ed elegante, con dei materiali di qualità e delle finiture curate.

DS Aero Sport Lounge

La motorizzazione del nuovo DS8 2024 prevederà versioni ad uno o due motori. La potenza complessiva sarà di circa 400 CV nella versione top di gamma, mentre la coppia massima sarà di circa 700 Nm. La batteria sarà da 98 kWh, che garantirà un’autonomia di circa 700 km. Il nuovo DS8 2024 come dicevamo poc’anzi sarà presentato entro la fine del prossimo anno e sarà in vendita nella prima metà del 2025. Il prezzo per il momento non è stato reso noto ma presumiamo sia superiore ai 50 mila euro. Il nuovo SUV elettrico DS che avrà una lunghezza intorno ai 4,8 m avrà nel mirino le rivali tedesche come la Audi Q6 e-tron, la BMW iX3 e la Mercedes EQC.