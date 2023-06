Ferrari 599 GTO: all’asta un rarissimo esemplare del 2011

Una Ferrari 599 GTO del 2011, attesa all’asta di RM Sotheby’s a Monterey, è un esemplare unico che rende omaggio alla moderna tradizione GTO di Ferrari. Questa vettura è una delle 599 prodotte e una delle sole 125 destinate al mercato statunitense.

All’epoca dell’immatricolazione, mostrava solo 423 km sul contachilometri, a conferma della sua impeccabile conservazione. Il veicolo presenta una specifica Extra-Campionario, che comprende opzioni per un valore superiore a 140.000 dollari, rendendola una delle versioni più ricercate del modello.

Ferrari 599 GTO

Ferrari 599 GTO: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare a Monterey

Il cavallino rampante ha usato una grande varietà di nomenclature per i suoi modelli stradali, ma poche sono prestigiose quanto il nome Gran Turismo Omologato. Prima del 2010, solo due vetture stradali avevano avuto il privilegio di portare questo badge: la 250 GTO del 1962 e la 288 GTO del 1984.

Entrambe le vetture sono state prodotte per rispettare le severe regolazioni di omologazione al momento della loro produzione. La sigla GTO era esclusivamente riservata ai modelli di punta del brand di Maranello, orientati alle prestazioni. Nel 2010, la Ferrari 599 GTO ha risvegliato questa denominazione tanto prestigiosa.

Anche se la 599 GTO non era propriamente un modello di omologazione, è stata sviluppata direttamente dal prototipo 599XX per l’uso stradale. Di conseguenza, la vettura ha beneficiato dell’ingegneria e della tecnologia di punta della Formula 1.

Sono state apportate numerose migliorie aerodinamiche per aumentare la deportanza, tra cui diffusori anteriori e posteriori rivisti e un alettone posteriore ridisegnato. Caratteristiche del telaio, come il controllo della trazione F1-Trac, sono state utilizzate per ridurre il sottosterzo.

La Ferrari 599 GTO si distingue come la più estrema espressione del concetto di auto sportiva della casa di Maranello. Derivata direttamente dalla versione da competizione 599XX, la 599 GTO è stata presentata come l’interpretazione più radicale della berlinetta 599 GTB Fiorano.

A livello di design, la supercar si caratterizza per una serie di elementi distintivi, come le prese d’aria maggiorate sul cofano e i deflettori ai lati del paraurti anteriore, finalizzati a migliorare l’efficienza aerodinamica.

Sotto il cofano c’è un V12 aspirato da 670 CV

Il motore V12 aspirato da 6 litri, derivato da quello della Enzo, eroga una potenza di 670 CV e permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di oltre 335 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,35 secondi.

Con un peso a secco di 1495 kg, la distribuzione del peso è equilibrata tra il 47% anteriore e il 53% posteriore. La 599 GTO è dotata di un cambio F1 a 6 marce e di sospensioni SCM 2 con controllo magnetoreologico per un’esperienza di guida davvero di alto livello.

Questa GTO rappresenta l’essenza senza dubbio delle corse automobilistiche di Ferrari, combinando tecnologia all’avanguardia con un design accattivante e prestazioni straordinarie. È un tributo alla tradizione GTO del cavallino rampante, che continua a vivere e ad evolversi attraverso i suoi modelli più esclusivi e prestigiosi.