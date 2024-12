1000 Miglia 2025: curiosità e programma del noto evento per auto storiche

I grandi eventi, come la rievocazione storica della 1000 Miglia, nascono da un accurato lavoro che inizia molti mesi prima. In pratica, subito dopo la fine di ogni edizione, si inizia a mettere a punto quella successiva, con molti sacrifici. Da novembre sono già aperte le iscrizioni alla 43esima edizione della sfida di regolarità che rende omaggio a quella che Enzo Ferrari definiva la corsa più bella del mondo.

Oggi la manifestazione non si svolge più con la formula della velocità, sospesa nel 1957, dopo il drammatico incidente occorso alla Ferrari 335 S del marchese Alfonso de Portago. Il suo fascino resta però immenso, anche se le alchimie espressive sono diverse.

Vivere i luoghi della “Freccia Rossa“, con auto ad essa connesse, è un’esperienza che ogni collezionista vuole concedersi. Ecco perché le richieste di iscrizione superano sempre i posti disponibili, costringendo gli organizzatori a fare una difficile selezione. Anche alla 1000 Miglia 2025 sarà così.

Le date da segnare in calendario sono quelle che vanno dal 17 al 21 giugno prossimo. Il termine per formalizzare l’iscrizione è fissato alle ore 16:00 di giovedì 16 gennaio 2025, mentre la conferma di avvenuta accettazione, con conseguente pubblicazione dell’elenco delle vetture ammesse, verrà inviata entro il 4 aprile. Questo riporta il sito ufficiale dell’evento.

In linea con quanto succedeva nelle epiche edizioni dell’anteguerra, anche la prossima edizione della kermesse motoristica bresciana disegnerà un percorso “ad otto”. L’intreccio stradale prenderà forma nei pressi di Empoli, aggiungendo note di magia al sentiero di gara da Brescia a Roma e ritorno, che regalerà ai protagonisti passaggi dalla sponda adriatica a quella tirrenica. Lecito attendersi, come da tradizione, molte auto storiche di altissimo fascino e diversi VIP, la cui presenza aggiungerà note di glamour che non fanno certo male ad un evento del genere.

La 1000 Miglia 2025 si disputerà su cinque tappe. Il via alle danze è fissato per la giornata di martedì 17 giugno, a Brescia, come da storica tradizione. Dopo lo start nella capitale della “Freccia Rossa” gli equipaggi si muoveranno alla volta di Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, per poi raggiunge San Lazzero di Savena (Bologna), dove prenderà forma il meritato riposo.

Subito dopo la colazione del giorno dopo, mercoledì 18 giugno, il variopinto corteo di auto storiche inizierà la marcia verso i passi della Futa e della Raticosa, per poi raggiungere Prato, Siena e Roma, nel cui cuore si svolgerà una passerella nel segno della Dolce Vita, con arrivo in via Veneto.

Nella giornata di giovedì 19 giugno comincerà la risalita dello stivale, con passaggio da Orvieto, Foiano della Chiana e Sansepolcro, San Marino e Cervia-Milano Marittima, teatro della chiusura di tappa. Da qui, venerdì 20 giugno, riprenderanno le danze in direzione di Forlì, Empoli, Pontedera e Livorno, con passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare, per poi proseguire verso Viareggio, il Passo della Cisa e Parma, dove le auto storiche e i loro equipaggi potranno godere di alcune ore di meritato riposo.

Nella giornata di sabato 21 giugno si disputerà la quinta e ultima tappa, che riporterà gli equipaggi a Brescia, dove anche la 1000 Miglia 2025 avrà il suo epilogo, tra due ali festanti di gente, che abbracceranno l’arrivo delle oltre 400 auto storiche ammesse alla gara (o comunque di quelle che riusciranno a reggere fino alla bandiera a scacchi di questa prestigiosa manifestazione).

