Stellantis Vigo è alla ricerca urgente di 300 lavoratori 

In Spagna spesso la carenza di manodopera si fa sentire nell’industria dell’auto che rispetto all’Italia se la passa decisamente meglio a quanto pare. E’ questo il caso dello stabilimento Stellantis Vigo, che necessita immediatamente ricoprire 300 posizioni in diverse posizioni lungo la filiera produttiva. Il gruppo automobilistico ha incaricato Adecco di selezionare il proprio personale e, secondo l’azienda, il processo è aperto a candidati con o senza esperienza pregressa nel settore. I candidati selezionati lavoreranno sulle linee di assemblaggio dei veicoli, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti da Stellantis.

Per candidarsi a queste posizioni vacanti, avvertono, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: disponibilità immediata all’assunzione, turni a rotazione mattina-pomeriggio, turni fissi notturni o nei fine settimana e formazione previa di 18 giorni lavorativi, in collaborazione con la Xunta de Galicia.

Stellantis Vigo è alla ricerca di “professionisti impegnati e responsabili, motivati ​​a formarsi e crescere professionalmente in un settore in forte espansione”, afferma Adecco. Sebbene l’esperienza pregressa sia “molto apprezzata “, secondo l’agenzia per l’impiego, “non è richiesta alcuna esperienza pregressa, poiché Stellantis fornirà la formazione necessaria ai lavoratori che ne hanno bisogno”.

Vigo Plant | Stellantis

Le aziende cercano soprattutto candidati disponibili a iniziare subito e a coprire turni flessibili, inclusi mattina/pomeriggio alternati, notturni o nel weekend. I posti offerti saranno temporanei. Lo stabilimento Stellantis Vigo conta attualmente circa 6.500 dipendenti fissi. Ricordiamo infine che nella fabbrica spagnolo del gruppo vengono prodotti modelli molto popolari e importanti come Peugeot 2008 e Fiat Doblò.