Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: aggiornamento in arrivo nel 2026

Jeep ha annunciato un aggiornamento di metà carriera per i suoi modelli Wagoneer e Grand Wagoneer (WS) previsto per il 2026. Questo restyling includerà lievi modifiche al design, miglioramenti alla gamma dei motori e l’introduzione di una nuova variante Range-Extending Electric Vehicle (REEV) per espandere ulteriormente la gamma dei veicoli disponibili.

I motori Hurricane I6 biturbo da 3,0 litri rimarranno i propulsori principali, continuando a offrire prestazioni elevate. La Jeep Wagoneer standard avrà di nuovo la versione standard-output (S/O) con 420 cavalli, mentre la Grand Wagoneer continuerà con la variante high-output (H/O) che produce 540 cavalli. Tuttavia, Jeep vuole sostituire l’attuale cambio automatico a 8 velocità con una trasmissione automatica 880RE a 8 velocità di quarta generazione, promettendo cambi di marcia più rapidi e fluidi e una migliore efficienza. Nonostante il ritorno del motore HEMI V8 nei pick-up Ram 1500, non non ci sono al momento conferme circa un suo possibile ritorno sul Wagoneer o sul Grand Wagoneer nel 2026.

Dal punto di vista estetico, i modelli Wagoneer e Grand Wagoneer subiranno lievi modifiche alla parte anteriore e posteriore, con nuovi dettagli stilistici ispirati alla Wagoneer S completamente elettrica, che conferiranno un aspetto più moderno e raffinato all’intera gamma. Un cambiamento significativo riguarda la griglia della Wagoneer, che vedrà l’eliminazione del testo in grassetto “WAGONEER” in favore di un badge Jeep più tradizionale, segnando il ritorno della denominazione Wagoneer sotto l’ombrello del marchio Jeep.

Gli aggiornamenti previsti, pur restando contenuti, avranno un impatto notevole, come l’introduzione di un sistema di infotainment Uconnect 5 più avanzato, con schermi di dimensioni maggiori e capacità migliorate. Inoltre, Jeep semplificherà la gamma degli allestimenti, rimuovendo le denominazioni Serie I, II e III e introducendo nuovi nomi: Wagoneer/Grand Wagoneer, Limited e Summit.

Verso la fine del 2026, Jeep introdurrà una nuova versione REEV del Wagoneer e del Grand Wagoneer, che rispecchierà la configurazione del Ram 1500 Ramcharger. Questi modelli porteranno il badge 4xe e utilizzeranno un Pentastar V6 da 3,6 litri come generatore di bordo per caricare la batteria. A differenza degli ibridi tradizionali, il V6 non aziona direttamente le ruote. Invece, la potenza verrà erogata tramite un sistema EDM (Dual Electric Drive Module), creando una trasmissione completamente elettrica con l’ulteriore vantaggio di un generatore di bordo per estendere l’autonomia e migliorare la capacità di traino.

La decisione di Jeep di aggiungere un’opzione REEV è in linea con la sua strategia di fornire alternative elettrificate mantenendo al contempo le caratteristiche e le capacità che i suoi clienti si aspettano. In attesa di conoscere maggiori dettagli sulle novità in arrivo una cosa sembra comunque abbastanza certa e cioè che la Wagoneer e la Grand Wagoneer continueranno ad offrire un’esperienza di guida ancora più raffinata ed efficiente.