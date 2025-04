Jeep Wagoneer S Limited 4xe arriva finalmente nelle concessionarie

Dopo la presentazione al Salone dell’auto di Chicago a febbraio, la nuova Jeep Wagoneer S Limited 4xe 2025 è ufficialmente disponibile presso i concessionari statunitensi, ampliando ulteriormente la gamma Wagoneer S. La Wagoneer S Limited si unisce alla Launch Edition, offrendo ai clienti un’opzione più accessibile per entrare nel mondo dei SUV elettrici premium Jeep, senza rinunciare a tecnologia avanzata e a uno stile robusto. Il design della Wagoneer S Limited combina lusso moderno e la caratteristica robustezza Jeep, con dettagli come il tetto e le calotte degli specchietti neri, cerchi in alluminio da 20 pollici e un distintivo esterno elegante. Inoltre, il tetto panoramico apribile a doppio vetro aggiunge un tocco di freschezza e libertà a ogni viaggio.

La nuova Jeep Wagoneer S Limited 4xe 2025 è ufficialmente disponibile presso i concessionari statunitensi

L’allestimento Limited introduce nella gamma il popolare colore esterno Hydro Blue e aggiunge il nuovo colore interno Arctic Grey, offrendo ai clienti maggiori possibilità di personalizzazione. La Wagoneer S Limited offre uno spazio totale sullo schermo di ben 45 pollici, il migliore della categoria, creando un ambiente di cabina moderno e high-tech. Lo schermo del passeggero anteriore disponibile, esclusivo del segmento, consente ai copiloti di controllare la navigazione, l’intrattenimento e altre funzioni senza distrarre il conducente.

La Limited offre un sistema audio opzionale McIntosh MX920 da 920 watt e 19 altoparlanti per gli audiofili, che offre una qualità del suono cristallina. Il sistema audio fa parte del Comfort Package da $ 4.000. Anche la sicurezza è una priorità, con la Wagoneer S Limited che vanta oltre 170 funzioni di sicurezza e protezione standard, tra cui un avviso di guida in caso di sonnolenza per aiutare a prevenire incidenti correlati alla stanchezza.

Anche come SUV completamente elettrico, la Wagoneer S Limited 4xe conserva le leggendarie prestazioni Jeep. Dotata del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain di Jeep, offre ai conducenti la possibilità di selezionare tra cinque modalità di guida: Auto, Sport, Snow, Sand ed Eco. La versione Limited ha gli stessi moduli di azionamento elettrico della Launch Edition, con una potenza di 500 cavalli (rispetto ai 600 cavalli della Launch Edition). Per chi cerca maggiore potenza, è disponibile il Power Upgrade Group per $ 2.500, che porta la potenza a 600 cavalli. Tuttavia, la Launch Edition risulta essere la scelta migliore, poiché l’acquisto combinato dei gruppi Comfort e Power Upgrade supera il prezzo base della Launch Edition. Il Power Upgrade Group sarà anche disponibile tramite aggiornamento over-the-air (OTA) più avanti quest’anno.

La ricarica della Wagoneer S Limited 4xe è rapida e senza problemi. Il pacco batteria da 400 volt e 100 kWh supporta la ricarica rapida DC, consentendo al veicolo di caricarsi dal 20% all’80% in soli 23 minuti. Con un’autonomia stimata di oltre 500 km, questo SUV elettrico è costruito per lunghi viaggi senza soste frequenti. Per facilitare la proprietà di un veicolo elettrico, Jeep include un caricabatterie domestico di livello 2 da 48 ampere o crediti di ricarica pubblici tramite il suo programma Free2move Charge, offrendo ai proprietari maggiore flessibilità quando si tratta di ricaricare il proprio veicolo. Jeep Wagoneer S Limited 4xe del 2025 è ora disponibile presso i concessionari Jeep in tutto il Nord America e può essere ordinata online. Il suo prezzo di partenza è di $ 66.995.