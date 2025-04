Jeep è il SUV ufficiale di Agrishow 2025

Jeep, marchio sinonimo di libertà, autenticità e avventura, è il SUV ufficiale della 30a edizione di Agrishow, la più grande fiera agricola del Brasile, che si svolge dal 28 aprile al 2 maggio a Ribeirão Preto (SP). Durante la fiera i visitatori potranno testare tutte le prestazioni e la potenza dei modelli Renegade Willys, Compass e Commander Blackhawk, Commander 2.2, che di recente hanno ricevuto un nuovo motore turbodiesel da 200 CV, oltre agli iconici Gladiator e Wrangler, che esprimono ed esaltano lo spirito Jeep con la massima capacità off-road, e che saranno disponibili anche per test drive.

Oltre ai modelli disponibili per i test drive, il marchio porterà ad Agrishow anche il Compass Longitude e il Grand Cherokee 4XE, che uniscono resistenza, prestazioni e versatilità: qualità ideali per l’uso quotidiano nei campi e per chi cerca prestazioni superiori su qualsiasi terreno. Vale la pena ricordare che i produttori rurali e le aziende che parteciperanno alla fiera avranno sconti speciali sull’acquisto di una Jeep a chilometri zero.

L’identità visiva del marchio all’evento allude ai 10 anni di produzione Jeep in Brasile e integra le varie azioni che nei prossimi mesi celebreranno questo importante traguardo. Dal 2015, con i prodotti fabbricati a Goiana, Pernambuco, Jeep ha rivoluzionato il mercato brasiliano, diventando protagonista e punto di riferimento nel segmento SUV. Tutti i modelli nazionali hanno una garanzia di 5 anni. Durante l’evento, gli appassionati di Jeep potranno anche acquistare i prodotti Jeep Gear e indossare letteralmente la maglietta del marchio che vanta un’enorme tradizione e storia nell’industria automobilistica brasiliana e mondiale.